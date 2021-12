Bruce Wayne de Robert Pattinson inspiré par Kurt Cobain, selon le réalisateur

Matt Reeves a vraiment dit « viens comme tu es » à Robert Pattinson pour son nouveau film Batman – et il le pensait dans tous les sens du terme… parce que Kurt Cobain est dans son cerveau.

Le réalisateur de ‘Batman’ a dévoilé la mèche cette semaine dans un nouveau Empire interview sur l’inspiration derrière sa version de Bruce Wayne – avec Pattinson jouant le playboy milliardaire le jour et le Caped Crusader la nuit.

Et voilà… il était tard Nirvana chanteur qui a en fait inspiré le look de RP – ce qui a beaucoup de sens. Le gars a l’air assez grungy, et maintenant nous savons pourquoi.

Reeves explique le processus derrière la recherche d’une nouvelle prise … « Quand j’écris, j’écoute de la musique, et pendant que j’écrivais le premier acte, j’ai mis « Something In The Way » de Nirvana. «

Il ajoute: « C’est à ce moment-là que j’ai pensé que, plutôt que de faire de Bruce Wayne la version playboy que nous avons vue auparavant, il y a une autre version qui a traversé une grande tragédie et est devenue un reclus. Alors, j’ai commencé à faire ce lien avec Gus Les Derniers Jours de Van Sant, et l’idée que cette version fictive de Kurt Cobain se trouve dans ce genre de manoir en décomposition. »

C’est un joli hommage à Kurt, sans aucun doute. Mais, les fans soulignent que l’apparence de Wayne de Pattinson est peut-être moins punk rock … et plus emo. Ou du moins, c’était avant que ce nouveau plan de Bob ne fasse surface, où ses cheveux sont un peu plus en désordre – et il dégage des vibrations de Cobain.

Quoi qu’il en soit, Reeves a apparemment pensé que Pattinson était l’ensemble après avoir regardé « Good Time » de 2017 à partir duquel il a discerné ceci … « Dans ce film, vous pouviez vraiment ressentir sa vulnérabilité et son désespoir, mais vous pouviez aussi ressentir son pouvoir … J’ai aussi eu ce truc de Kurt Cobain, où il ressemble à une rock star, mais on a aussi l’impression qu’il pourrait être un reclus. »