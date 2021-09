Bruce Weber et six mannequins masculins mettent fin aux batailles juridiques – WWD

Ce qui a commencé il y a près de quatre ans comme une bataille juridique largement médiatisée entre le photographe de mode Bruce Weber et un mannequin masculin – puis a conduit à un deuxième procès entre l’homme de l’objectif et cinq autres mannequins masculins – s’est terminé beaucoup plus calmement.

En 2017, le mannequin Jason Boyce a allégué que Weber l’avait peloté et l’avait embrassé sans son consentement. Après avoir initialement déposé une plainte en 2019 dans le district sud des États-Unis de New York contre Weber avec des pseudonymes, cinq mannequins ont dû modifier leur plainte pour inclure leurs noms légaux complets conformément à une ordonnance d’un juge. Alléguant avoir été victimes de trafic sexuel et d’agressions sexuelles, les victimes ont décrit Weber comme «un prédateur sexuel en série qui a utilisé son pouvoir dans l’industrie du mannequinat masculin pour inciter de manière frauduleuse et forcée de futurs modèles masculins à se livrer à des actes commerciaux abusifs».

Le procès conjoint a été présenté par Josh Ardolf, Anthony Baldwin, Jacob Madden, Jnana Van Oijen et Buddy Krueger. En septembre 2020, les allégations d’inconduite sexuelle de Krueger contre Weber auraient été abandonnées.

Le procès Boyce a été réglé le mois dernier et la plainte commune a récemment été réglée, selon un porte-parole de Weber et un représentant de The Bloom Firm. Les six hommes étaient représentés par l’avocate de premier plan Lisa Bloom de The Bloom Firm. Dans un dépôt mardi devant le tribunal de district américain du district sud de New York, l’action en justice a été abandonnée avec préjudice contre le défendeur par tous les plaignants, faisant référence à Ardolf, Baldwin, Krueger, Madden et Van Oijen.

Weber a refusé une interview mardi par l’intermédiaire d’un porte-parole, tout comme Bloom. Le porte-parole de Weber a également refusé de commenter l’éventail des règlements, les raisons pour lesquelles Weber a décidé d’emprunter cette voie, la manière dont les affaires ont affecté sa carrière et les projets futurs que Weber a prévus.

Le porte-parole de Weber a déclaré: “Bruce a choisi de mettre cette affaire de côté et d’aller de l’avant avec sa vie.”

Arick Fudali, associé et avocat directeur de The Bloom Firm, a fait une déclaration presque textuelle : « Les parties ont choisi de mettre cette affaire derrière elles et d’aller de l’avant avec leur vie. »

Après que les allégations d’inconduite sexuelle ont fait surface, de nombreuses marques et publications se sont éloignées de Weber, dont les décennies de photographie de mode incluent des travaux pour Calvin Klein, Ralph Lauren, Pirelli, Abercrombie & Fitch, Vogue, Revlon et d’autres.

Weber a nié les accusations en janvier 2018. À ce moment-là, il a posté sur Instagram : « Je veux répondre aux récentes allégations portées contre moi. Je nie sans équivoque ces accusations et me défendrai vigoureusement. J’ai passé ma carrière à capturer l’esprit humain à travers des photographies et je suis convaincu qu’en temps voulu, la vérité prévaudra. Je suis reconnaissant pour l’élan de soutien que j’ai reçu. »

En plus de Weber, un autre photographe de mode de renom, Mario Testino, a été accusé d’exploitation sexuelle par des mannequins en janvier 2018. Les avocats de Testino ont contesté les allégations contre lui à l’époque. Après la publication d’un article d’enquête dans le New York Times, Anna Wintour de Condé Nast a déclaré que l’éditeur ne travaillerait pas avec Weber ou Testino dans un avenir prévisible. Une porte-parole de Condé Nast n’a pas répondu dans l’immédiat mardi lorsqu’on lui a demandé si la maison d’édition a travaillé avec Weber depuis lors ou le fera à nouveau maintenant que les questions juridiques sont réglées.

Une demande des médias à l’équipe de Testino n’a pas été immédiatement reconnue mardi.

Fin 2017, Boyce a intenté une action en justice contre Weber après que le mouvement #MeToo eut obtenu un soutien substantiel de célébrités. Dans un dossier déposé en mars 2019 auprès de la Cour suprême de l’État de New York, Boyce a affirmé qu’après avoir rencontré Weber pendant 10 minutes dans une bijouterie de Midtown Manhattan en décembre 2014 à la demande de son agent de Soul Artist Management, le photographe a indiqué qu’il voulait photographier lui. Le lendemain, Boyce a affirmé qu’il s’était rendu au studio de Weber Little Bear pour le tournage. Son dossier alléguait que Weber avait fermé la porte derrière eux et après quelques minutes à photographier Boyce, Weber avait mis une chaise devant Boyce et avait mis ses jambes autour de lui.

Les allégations comprenaient que Weber s’était frotté le front avec de l’huile, “le rendant extrêmement mal à l’aise”, et a demandé à Boyce d’enlever sa chemise, ce qu’il a fait, avant de diriger le modèle dans une série d’exercices de respiration, a demandé à Boyce d’enlever son pantalon, ce qui il l’a fait parce qu’il savait qu’il devait réussir la séance photo, selon le dossier. Boyce a affirmé que sans son consentement, Weber a placé ses mains sur celles de Boyce et a baissé les sous-vêtements du modèle. Boyce a également allégué qu’il avait été forcé de frotter ses propres organes génitaux et que Weber aurait placé les mains de Boyce sur le pantalon de Weber sur ses organes génitaux.

à son tour, l’équipe juridique de Weber aurait déposé un mémorandum de loi dans l’opposition affirmant que Boyce avait envoyé à Weber des images de lui nu ou portant peu de vêtements avant et après le tournage. Boyce aurait également envoyé un texto à Weber pour lui demander quand ils pourraient à nouveau travailler ensemble.

Un article d’enquête du Boston Globe en février 2018 a révélé des allégations d’abus par des mannequins contre les photographes de mode Patrick Demarchelier, David Bellemere et Greg Kadel ainsi que le styliste Karl Templer. Chacun des hommes a nié tout acte répréhensible.

Après avoir été largement sollicité par les grandes marques de mode et les magazines pour des travaux commerciaux et éditoriaux, Weber s’est lancé dans des projets plus artistiques, tels que la poursuite de All-American, un journal photographique et littéraire que lui et sa femme Nan ont lancé. En septembre 2018, le magazine Hercules a été parmi les premiers à enrôler Weber à la suite de l’action en justice des mannequins.

Mardi après-midi, Weber n’avait montré aucun signe d’eaux troubles sur Instagram. Un post d’une photo de 1997 d’une douzaine d’hommes torse nu au bord de la piscine portant des masques et des tubas de son livre “Branded Youth” a eu 1702 likes.