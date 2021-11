Bruce Willis est méconnaissable en costume d’Halloween avec ses filles Mabel et Evelyn

Les célébrités sont vraiment entrées dans l’esprit d’Halloween cette année de manière majeure. Bruce Willis est particulièrement entré dans la saison effrayante en portant un costume qui vous fera certainement faire une double prise. Comme PEOPLE l’a noté, l’acteur s’est déguisé pour passer Halloween avec sa femme, Emma Heming Willis, et leurs deux filles Mabel et Evelyn.

Lundi, Heming Willis a publié des photos des célébrations d’Halloween de la famille. Elle a posté une photo de leurs deux filles posant avec leur père, qui portait un masque incroyablement réaliste, accompagné d’une barbe et d’une coiffure en désordre. Willis, qui ne ressemblait absolument pas à lui-même, semblait également avoir un pansement errant qui pendait à son masque pour compléter le look hagard. Il a gardé le reste de sa tenue simple, portant une chemise blanche et un jean bleu. Ses filles ont gardé les choses du côté mignon pour leurs propres costumes alors qu’elles jouaient le joker de Harley Quinn et une licorne gonflable.

Dans une photo ultérieure, Heming Willis, qui est allé en chat pour Halloween, a posé pour un selfie avec son mari méconnaissable. Elle a sous-titré le message en plaisantant: « J’espère que vous avez passé un joyeux Halloween, nous l’avons bien sûr ET nous avons ramassé ce gars rando en cours de route, ne le dites pas à mon mari. » L’une des filles aînées de Willis, Scout Willis, qu’il partage avec son ex Demi Moore, a commenté la photo pour partager à quel point le masque la jette en boucle. Elle a écrit: « Ce masque reste horrible … quel héritage familial. »

Willis et sa femme se sont mariés en 2009. En mars dernier, ils ont célébré leur 12e anniversaire de mariage en partageant de jolis messages sur les réseaux sociaux. Heming Willis a légendé une photo d’elle-même et de son mari blottis avec : « Garçon, j’aime vraiment ce gars sur la lune et à l’arrière ! Même s’il y a eu des moments où j’aurais adoré l’emmener sur la lune, le déposer et reviens en solo. Voilà à quoi ressemblent 12 ans de mariage, n’est-ce pas ? » Elle a poursuivi en écrivant que bien qu’ils aient eu des hauts et des bas, elle ne voulait pas qu’il en soit autrement. Le mannequin a ajouté que Willis n’est pas seulement sa famille, mais qu’elle « m’a donné la famille (et plus) dont je rêvais et je l’aime au plus profond de moi. Joyeux 12e anniversaire ma douce. »