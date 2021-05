Bruce Willis, Kevin Dillon et Frank Grillo dans le thriller d’action A Day to Die ⋆ .

]]>]]>

Vertical Entertainment a annoncé que Bruce Willis vient de terminer le tournage du thriller d’action Un jour pour mourir, qui voit le vétéran de l’action aux côtés de Frank Grillo (Niveau de boss) et Kevin Dillon (Entourage).

Réalisé par Wes Miller (La rivière coule en rouge, L’enfer à la frontière), A Day to Die suit un agent de libération conditionnelle en disgrâce (Dillon) qui est redevable à un chef de gang local et contraint de réaliser une série de vols de drogue dangereux dans les douze heures afin de payer les 2 millions de dollars qu’il doit, sauver son kidnappé femme enceinte, et régler un compte avec le chef de la police corrompu de la ville (Willis), qui travaille avec le chef de gang et l’a doublé il y a des années.

«Le choix du distributeur d’un cinéaste est extrêmement important, et je suis ravi de m’associer à Vertical pour apporter Un jour pour mourir au monde », a déclaré Miller. «L’équipe accueille du matériel diversifié provenant de divers cinéastes et a travaillé avec certains des meilleurs acteurs et cinéastes travaillant aujourd’hui.»

Avec Willis, Grillo et Dillon, Un jour pour mourir met en vedette un casting qui comprend Leon, Brooke Butler, Vernon Davis, Mohamed Karim, Alexander Kane, Curtis Nichouls et Gianni Capaldi.

