Bruce Willis prêt pour la trilogie d’action The Fortress ⋆ .

Deadline rapporte que Bruce Willis est sur le point de retrouver Emmett / Furla Films, cette fois pour une trilogie de films de science-fiction intitulée La forteresse, dont les deux premiers opus sont actuellement en tournage consécutif.

Selon le commerce, les films sont réalisés par James Cullen Bressack à partir de scripts d’Alan Horsnail, et verront Willis jouer aux côtés de plusieurs de ses récents collaborateurs directs en vidéo, dont Jesse Metcalfe (Tuer dur) et Chad Michael Murray (Survivre à la nuit), avec Kelly Greyson (Troubler la paix).

La forteresse suit un groupe de criminels dirigé par Balzary (Murray) qui attaque une station top-secrète pour officiers du renseignement américain à la retraite, résolus à se venger de Robert (Willis), forçant l’ancien espion et son fils (Metcalfe) à sauver la situation.

Le tournage de The Fortress and The Fortress 2 se déroule à Porto Rico, avec The Fortress 3 devant être tourné à une date ultérieure.

