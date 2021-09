Brugge résumé et objectifs

15/09/2021 à 23:13 CEST

Le Paris Saint-Germain a été durement touché lors de ses débuts en Ligue des champions. Ce qui semblait être une fête avec le premier titre ensemble de Messi, Neymar et Mbappé a fini par être une épreuve contre l’enhardi Bruges, qui a gratté un précieux match nul 1-1 pour faire rougir la “Dream Team” et un excellent candidat pour le “Orejona”.

BRU

PSG

Sorcières

Mignolet ; Clinton Mata, Hendry, Nsoki ; Sowah (Maouassa, 90′), Rits, Vanaken, Balanta, Sobol ; De Ketelaere, Lang.

Paris Saint Germain

Navas ; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo (Mendès, 75′) ; Wijnaldum (Draxler, 46′), Paredes (Danilo, 46′), Herrera ; Messi, Mbappé (Icardi, 61′), Neymar.

Buts

0-1 M. 15 Herrera. 1-1 M. 27 Vanaken.

Arbitre

Sandro Schärer (Suisse). TA : Lang (62′), Balanta (76′) / Paredes (11′), Messi (72′).

Incidents

Stade Jan Breydel. Jour 1. 24 000 spectateurs.

Pochettino ne voulait pas de demi-mesures dans les débuts européens de cette campagne. Les Parisiens ont sorti toute la viande sur le grill avec leur triplé de rêve. Son rival, le leader du championnat belge, n’allait pas du tout vendre les points facilement.

Et cela s’est fait remarquer dans les premières mesures du jeu. La connexion offensive de terreur posée par le PSG ne convenait pas tout à fait, étant rapidement désactivée par la ligne de cinq que Philippe Clément a mise sur le terrain. Au lieu de cela, ils ont généré les premières options de danger, mais Keylor a tenu le coup.

Cependant, il a frappé la boîte française en premier. Mbappé a inventé une destruction de l’habituel par l’aile gauche et, après avoir coupé, il l’a laissée servir à la zone à l’arrivée furieuse d’Ander Herrera. Les Espagnols ont défini pour ouvrir la boîte au quart d’heure du match.

Même si ce ne serait pas, loin de là, la garantie de dominer les actions pour le PSG. Les Brugeois n’ont pas été découragés par le coup d’État et ont maintenu leur siège constant à la périphérie parisienne. Et l’effort a fini par payer à 27′. Ils ont presque retracé le but de l’équipe de Pochettino : Sobol a envoyé l’aile et Vanaken a abattu le centre.

Et ils ont gardé la forme des Belges jusqu’à la pause. De Ketelaere fut celui qui incarna le mieux l’esprit rebelle et audacieux des Brugeois. Leurs incursions ont provoqué deux actions très dangereuses : un qui a exigé le meilleur tronçon de Keylor Navas et un autre qui n’a pas réussi à se connecter avec le buteur Vanaken.

Pour le plugin, le script n’a pas semblé changer. Maintenant, Lang allait beaucoup plus sur le circuit pour aider De Ketelaere à créer des opportunités : il en avait une à quelques secondes du jeu, mais Keylor est redevenu un géant. La même chose a été faite par Nsoki à l’arrière de Brujas, l’empêchant d’échapper au contrôle du jeu. avec ses superbes fermetures protégeant Mignolet.

Au fil des minutes, la solidité belge s’éloignait de plus en plus, profitant ainsi du toujours dangereux Messi. Mais, Bien qu’il l’ait cherché à plusieurs reprises, l’Argentin n’a pas pu changer l’histoire et l’égalité a prévalu jusqu’à la fin.