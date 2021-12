Brûlage de pièces et communauté : comment la crypto Shiba Inu peut atteindre 1 $

À leur valeur nominale, Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) ne ressemble pas à une crypto-monnaie avec une tonne à offrir. Un cynique pourrait regarder l’énorme offre totale de 1 quadrillions de jetons. Ils pourraient considérer le fait qu’il a une portée très limitée en tant que méthode de paiement, en dehors de l’électronique grand public et des billets de cinéma. Ils pourraient regarder le logo et se moquer de l’idée qu’un pupcoin soit la « monnaie du futur ». À première vue, SHIB ne ressemble pas à une devise qui mérite de se classer dans le top 15 mondial. Parlez à un membre de la communauté crypto SHIB, et ils pourraient changer d’avis.

Source : Shutterstock

En fait, la communauté fait partie intégrante de la philosophie SHIB. Considérez simplement l’un des nombreux hashtags tendance Shiba Inu sur Twitter. Vous verrez des milliers de messages d’utilisateurs avec des photos de profil SHIB et des noms comme « #SHIB Army ». Vous verrez un dialogue entre les vétérans du pupcoin et les débutants, des leçons pédagogiques sur l’achat et le « hodling ».

Ici aussi, des questions et des demandes prennent souvent forme. Les membres de la communauté ont des questions telles que « Quelle est la prochaine étape pour le développement du jeton ? » L’une des questions les plus brûlantes est « Que faudra-t-il pour que SHIB atteigne 1 $ ? » En effet, les taureaux Shiba Inu, comme ceux de tout autre type de monnaie numérique, veulent voir leur jeton atteindre la barre des 1 $. C’est un signal de réussite; le prix est suffisamment bas pour inviter quiconque à investir, mais suffisamment élevé pour prouver sa légitimité aux sceptiques.

Il est douloureusement évident que des millions de détenteurs de SHIB voient en fait la crypto Shiba Inu comme l’avenir de la monnaie numérique. Ils adorent le jeton, alors ils veulent le voir grandir et gagner de l’argent en cours de route. Peut-être plus important encore, ils veulent le voir atteindre cet objectif de 1 $.

Mais qu’est-ce qui retient les autres ? Eh bien, de nombreux investisseurs ont besoin d’un catalyseur. Certains aimeraient voir un Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) référencement. D’autres veulent voir l’offre diminuer pour freiner la dilution.

Et bien que nous ayons vu plusieurs dos d’âne sur la route, il existe un certain nombre de façons dont les détenteurs de SHIB eux-mêmes agissent en tant que communauté.

Tristan Luke, détenteur de la crypto-monnaie Shiba Inu, aide à diriger la charge SHIB

Tristan Luke, professeur de musique et fervent partisan du SHIB, est peut-être l’un des meilleurs exemples de la communauté Shiba Inu. C’est une quasi-célébrité, même si beaucoup (ou la plupart) des gens ne connaissent pas son nom.

C’est parce que Luke a pris sur lui de lancer l’appel à l’action le plus réussi que la communauté SHIB ait jamais vu. Sa pétition, demandant une liste Robinhood de Shiba Inu, compte plus d’un demi-million de signataires.

Lorsque Luke a parlé à InvestorPlace, appelant de son domicile dans les montagnes du nord-est des États-Unis, il a clairement indiqué que la pétition ne concernait pas l’attention. C’est venu d’un pur désir de voir réussir son jeton préféré. Ses sentiments reflètent ceux de milliers d’autres fans de SHIB.

« J’ai tendance à agir sur l’inspiration et l’émotion, donc je pense que cela a probablement eu une grande influence sur cela », a déclaré Luke.

Dogecoin Trading sur Robinhood ouvre les portes de SHIB

Bien que Luke ait peut-être agi sur la base d’émotions influentes, sa décision de créer la pétition Change.org était également le résultat d’une réflexion stratégique. Il a déclaré que, plus tôt en 2021, il avait commencé à réfléchir aux catalyseurs qui pourraient faire grimper sa crypto-monnaie préférée. Cela l’a conduit à la riche histoire entre Dogecoin (CCC :DOGE-USD) et Robinhood.

À l’hiver 2018, Robinhood a introduit le crypto trading sur sa plateforme. La bourse avait passé les cinq années précédentes à renverser le secteur du courtage en ligne en introduisant le modèle de flux de paiement pour commandes (PFOF). PFOF a permis à Robinhood d’introduire le trading sans frais et d’attirer une armée d’investisseurs de détail enthousiastes. L’introduction du crypto trading était une prochaine étape naturelle, offrant une large exposition à la classe d’actifs.

Lorsque Robinhood a introduit Dogecoin sur sa plate-forme des mois plus tard, cela a ouvert la voie à une autre révolution dans l’investissement.

En avançant jusqu’au début de 2021, lorsque Dogecoin est passé de 1 cent à 73 cents, il a rapporté des centaines de millions de revenus à la plate-forme. La pièce meme a fait des gens des millionnaires.

Une pétition écrite sur un coup de tête change.org

Se souvenant de cette poussée, Luke a dit « Pourquoi pas ? Pourquoi Robinhood ne peut-il pas faire la même chose pour Shiba Inu ? » Après tout, la plate-forme a un besoin urgent de revitalisation ; au troisième trimestre de cette année, la société n’a déclaré que 51 millions de dollars de revenus cryptographiques, une forte baisse par rapport aux 233 millions de dollars qu’elle a retirés au deuxième trimestre.

En tant que rédacteur indépendant, Luke a jugé bon de mettre ses talents d’écrivain au travail. Il s’assit devant son ordinateur et tapa une simple requête pour Robinhood : List Shiba Inu. La copie était courte et agréable, dépeignant une image riche de la façon dont les deux parties tireraient profit de la liste. Il a transmis la demande à Change.org et l’a téléchargée sous forme de pétition. Il ne savait pas à quel point la demande exploserait.

« Dogecoin a été un énorme succès pour Robinhood et ses investisseurs. Nous avons tous apprécié la balade. Shiba Inu est une pièce de monnaie similaire avec un véritable potentiel, en hausse de 2000% au cours des dernières semaines ! »

En mai, l’objectif de la pétition était un modeste 100 signataires. En juin, les signatures dépassaient de loin les 100 000. Aujourd’hui, ce chiffre dépasse les 540 000.

La pétition ‘List SHIB On Robinhood’ bat les records de Change.org

La pétition de Luke a prouvé combien d’investisseurs soutiennent une inscription à Robinhood. Et qui ne voudrait pas voir le jeton sur Robinhood ? La plate-forme elle-même pourrait voir ses revenus de trading remonter grâce à la base de fans enragée de SHIB. Et à son tour, Robinhood va rendre l’investissement dans la crypto Shiba Inu plus facile que jamais.

Alors que la pétition continue d’accumuler des signatures pendant sept mois depuis son arrivée initiale sur la plate-forme, elle devient un cri de ralliement pour l’ensemble de l’armée SHIB. La page a même attiré l’attention des médias grand public, avec une couverture comme Bloomberg et Fortune.

Christina Martin est militante pour Change.org, et elle était l’une des nombreuses employées qui ont remarqué la pétition de Luke et son succès. S’adressant à InvestorPlace, Martin a déclaré que le message de Luke était de loin la pétition de crypto-monnaie la plus réussie sur le site Web. En fait, il s’agit également de la plus grande pétition liée à Robinhood sur la plate-forme.

« C’est de loin le plus gros [Shiba Inu petition on the site], » elle a dit. « La prochaine pétition la plus élevée a environ [100,000] signature; c’est plus du quadruple en taille. Elle a également déclaré que la pétition est l’une des plus rapides que le site ait jamais vues.

La réponse de Robinhood aux détenteurs de la crypto Shiba Inu provoque un choc sur la route

Alors que les efforts de Luke ne sont pas passés inaperçus, la pétition s’est heurtée à plusieurs obstacles.

Récemment, la directrice de l’exploitation de Robinhood, Christine Brown, a fait l’éloge de la communauté SHIB dans une interview. Elle a salué les efforts de la communauté pour créer une conversation autour d’une liste de Robinhood, déclarant que l’engagement est l’une de ses choses préférées.

Mais cet éloge est venu avec une torsion brutale. Lorsqu’on lui a demandé si la pétition conduirait à une inscription, elle n’a pas répondu par l’affirmative. « Nous pensons que le gain à court terme pour nous ne vaut pas le compromis à long terme pour nos utilisateurs », a déclaré Brown, mettant essentiellement fin à la conversation.

Une annonce Robinhood n’est-elle vraiment qu’un gain à court terme pour la plateforme ?

Les partisans ont avancé l’argument selon lequel cela entraînerait une augmentation des revenus commerciaux pour Robinhood. Mais, comme c’est le cas avec Dogecoin, l’intérêt augmente et diminue. Il y a de fortes chances qu’un autre jeton apparaisse, recueillant des niveaux similaires d’élan.

En même temps, il y a des raisons de croire que Shiba Inu est différent. La large exposition apportée par une liste de Robinhood peut-elle conduire à l’adoption transformationnelle et généralisée de SHIB ?

Un Token Burn pourrait-il pousser SHIB à 1 $ ?

Le débat fera rage jusqu’à ce que Robinhood bloque définitivement une annonce ou cède et ajoute SHIB à ses plateformes. Pour les investisseurs cependant, ce jeu d’attente n’est pas satisfaisant.

Heureusement, il existe une autre façon pour la crypto SHIB d’atteindre 1 $. Ce chemin alternatif, pour lequel certains détenteurs de SHIB aboient, est une brûlure symbolique.

Une gravure de jetons est essentiellement le rachat d’actions du monde de la cryptographie. Lorsqu’un réseau institue une gravure, il envoie une partie de la crypto à une adresse de portefeuille à laquelle personne n’a accès, la retirant définitivement de la circulation. Cela peut se produire comme un événement ponctuel ou dans le cadre de la tokenomique de la crypto. Par exemple, de nombreux jetons déflationnistes brûlent une partie des jetons de chaque transaction par le biais de frais.

Shiba Inu n’est pas nouveau dans les brûlures symboliques. Il a offert 500 000 milliards de jetons au cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, qui a ensuite brûlé la majorité des jetons et a fait don du reste à une œuvre caritative. Cette combustion surprise de près de la moitié de l’offre totale a provoqué des turbulences immédiates, mais elle a finalement renforcé la valeur de SHIB grâce à l’économie de l’offre et de la demande. Avec moins de jetons à saisir, mais de plus en plus d’investisseurs souhaitant posséder leur propre SHIB, les prix ont rapidement augmenté.

Il a également brûlé sporadiquement des jetons au cours des derniers mois, principalement quelques millions à la fois. Bien qu’il s’agisse d’une goutte d’eau compte tenu de son offre totale de 1 quadrillion, ils ont contribué à augmenter la valeur des jetons. En fait, même les fervents partisans d’une liste de Robinhood voient une gravure symbolique comme une option tout aussi utile.

Luke lui-même voit des points positifs dans les brûlures symboliques régulières. « Chaque fois qu’ils [burn tokens], et s’ils sont prêts à augmenter [the volume of tokens burned], nous pourrions augmenter radicalement la valeur de ce jeton », a-t-il déclaré.

La communauté Shiba Inu Crypto réclame 1 $ avec des efforts uniques

Les développeurs de Shiba Inu ne sont pas clairs sur ce que l’avenir leur réserve en termes de gravure de jetons. Le compte Twitter officiel est en grande partie silencieux sur toutes les questions soulevées pour faire des brûlures transactionnelles une réalité. En tant que tels, les utilisateurs prennent sur eux de brûler des pièces.

Au cours des dernières semaines, des projets communautaires ont vu le jour pour aider à réduire l’offre totale. La liste de lecture SHIB Burn permet aux détenteurs de diffuser une liste de lecture sur des plateformes de streaming musical, qui brûlent ensuite des jetons. Un autre projet, la Shiba Coffee Company, détruit SHIB chaque fois qu’un utilisateur achète un sac de café. Ces projets brûlent généralement des jetons en les envoyant à l’adresse de Vitalik Buterin – la même méthode utilisée par les développeurs.

Ainsi, alors que les détenteurs de crypto Shiba Inu attendent patiemment plus sur une liste potentielle de Robinhood, et alors qu’ils continuent de faire pression sur les développeurs pour une plus grande réduction de l’offre totale, la communauté prouve la valeur du jeton par son propre pouvoir.

La communauté est donc digne d’admiration. Même face à l’incertitude, il s’efforce d’augmenter la valeur de la monnaie de manière innovante. Les efforts de Tristan Luke, les efforts de la Shiba Coffee Company et les développeurs de cette liste de lecture – ce sont les efforts qui élèveront SHIB vers de nouveaux sommets.

Combinez cela avec l’un de ces deux facteurs principaux et vous obtenez un argument très convaincant pour que le SHIB passe à 1 $.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.