Brûlage d’Ethereum : 30 000 pièces d’une valeur de plus d’un milliard retirées de la circulation

TL;Répartition DR

Plus de 300 000 pièces ETH d’une valeur de plus de 1 milliard de dollars ont été brûlées ou retirées de la circulation. Le total d’ETH brûlé devrait atteindre 1 783 000 d’ici la fin de cette année.

Récemment, le réseau Ethereum a connu une mise à niveau importante le 5 août 2021, ce qui a entraîné une combustion massive d’Ethereum. Il s’appelle London Hard Fork, et la dernière mise à niveau concernait environ cinq propositions d’amélioration d’Ethereum (EIP). Ceux-ci incluent également EIP 1559, qui visait à stimuler l’extraction de la crypto-monnaie et à augmenter la vitesse du réseau pour les utilisateurs.

En outre, la mise à niveau EIP 1559 a également pris en compte les critiques d’Ethereum concernant l’augmentation des coûts de transaction et la congestion du réseau en introduisant la dernière méthode de gravure Ethereum qui a simplifié le processus. Depuis la mise à niveau de l’EIP 1559, plus de 300 000 pièces Ethereum d’une valeur de plus d’un milliard de dollars ont été brûlées ou retirées de la circulation.

Rôle d’EIP-1559 dans la combustion d’Ethereum

Récemment, lorsque EIP-1559 a été introduit dans Ethereum, le but de la mise à niveau du réseau était de ralentir la vitesse à laquelle l’offre d’ETH augmente. Mais étonnamment, ces derniers jours, la collection d’Ethereum n’a pas du tout augmenté. Au lieu de cela, il a considérablement diminué.

Il y a quelques jours, ce n’était pas habituel car plus d’Ethereum a été brûlé sur le réseau que frappé; cela signifie qu’il y a maintenant moins d’ETH disponible aujourd’hui qu’il n’y en avait hier. Eh bien, les experts d’Ethereum pensent que cela s’est produit pour la première fois sur le réseau.

En termes simples, la mise à niveau EIP-1559 était un changement de codage de la blockchain Ethereum qui permettait d’augmenter la taille des blocs pour augmenter la capacité de transactions sur le réseau. Comme le réseau Ethereum a lutté contre la congestion au cours des dernières années, grâce à la popularité des jetons non fongibles et des applications financières décentralisées telles que l’échange Uniswap et le protocole de prêt Aave, ces outils utilisent les ressources limitées du réseau.

Une autre partie intéressante de la proposition consistait à rendre obligatoires des frais de base pour chaque transaction. Comme auparavant, les frais allaient aux mineurs qui validaient les transactions du réseau ; maintenant, les frais de base seraient brûlés, ce qui signifierait être retiré de la circulation par livraison dans un portefeuille auquel il n’est pas possible d’accéder. L’idée derrière cela était de réduire l’offre totale d’ETH, ce qui entraînerait une réduction du prix d’Ethereum pour répondre à la demande.

Raisons de l’introduction d’un nouveau mécanisme de brûlage

Ce nouveau mécanisme de brûlage a été assez efficace comme outil déflationniste, ce qui a réduit le taux d’inflation du réseau. Auparavant, les mineurs d’Ethereum recevaient environ 13 000 Ethereum produits quotidiennement. Le nouveau mécanisme a réussi à lutter contre cela, en diminuant l’ETH délivré quotidiennement et en augmentant la combustion d’Ethereum.

L’une des raisons qui ont contribué à l’augmentation de la combustion d’Ethereum est les frais de transaction élevés existants sur le réseau. Le 2e réseau traite pas moins de 1,2 million de transactions. En raison de la demande croissante sur le réseau résultant du NFT et du créneau en plein essor, la nécessité de modifier les frais de transaction élevés était tout à fait évidente.

Maintenant, le fait est que la combustion d’Ethereum a été relativement moins importante cette semaine; le montant qui serait brûlé dans les deux prochains mois, ou six mois, et même un an serait au-delà de l’imagination. Selon les experts, si la combustion d’Ethereum reste constante à ce rythme jusqu’aux six prochains mois, on s’attend à ce que le total d’ETH brûlé atteigne 1 783 000 d’ici la fin de cette année.

Après l’introduction récente de la mise à niveau du réseau, Ethereum a connu une résurgence de la demande et de l’action des prix en raison de sa valeur qui pourrait être étendue avec les espaces NFT et DeFi ainsi que son statut de «premier venu» dans le monde de la blockchain.