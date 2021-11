Brûlés par des contrefaçons, des vendeurs de grillades Amazon et Weber en costume sur de fausses couvertures de barbecue

Une image de produit d’une véritable housse de gril Weber utilisée par l’un des vendeurs présumés de fausses housses. (Via Amazon et Weber contre Ackary et al, 2:21-cv-01512, US District Court for the Western District of Washington.)

Amazon et Weber ont intenté une action contre 12 vendeurs tiers, alléguant qu’ils commercialisaient des housses de gril contrefaites avec le logo Weber sous le prétexte qu’elles étaient fabriquées par le fabricant emblématique de grils.

La plainte, déposée mardi devant le tribunal fédéral de Seattle, fait partie d’une bataille plus large menée par Amazon contre les contrefacteurs dans les étendues sauvages de sa boutique en ligne, des palais de justice et du tribunal de l’opinion publique.

« Entre octobre 2018 et septembre 2021, les défendeurs ont collectivement annoncé, commercialisé, offert, vendu et distribué au moins onze types différents de housses de gril contrefaites dans la boutique Amazon en utilisant la marque Weber », allègue la poursuite. Les vendeurs « ont opéré de concert les uns avec les autres dans leur marketing, leur vente et leur distribution de versions inauthentiques des housses de gril Weber », affirme-t-il.

Les défendeurs sont répertoriés comme une série de comptes de vendeurs, la plupart avec des adresses en Chine et un en Floride. Amazon dit avoir fermé les comptes.

Entre autres recours, la poursuite demande une injonction pour empêcher les personnes non identifiées derrière les comptes de revendre sur Amazon. Elle demande également des dommages-intérêts financiers non spécifiés.

Ces dernières années, Amazon a lancé une série de programmes internes pour détecter les contrefaçons, a créé sa propre unité de lutte contre la contrefaçon et a déposé de nombreuses poursuites judiciaires visant à réprimer les produits contrefaits.

Il a également largement rendu public ses efforts dans le but de contrer les critiques de son marché tiers comme un «marché aux puces de contrefaçons», comme l’a dit le Washington Post il y a deux ans.

« Si des contrefacteurs tentent de vendre dans notre magasin, ils ne se contentent pas d’enfreindre la loi et de violer les droits d’entreprises comme Weber, ils induisent en erreur les consommateurs », a déclaré Kebharu Smith, directeur de l’unité Contrefaçon d’Amazon, dans un communiqué de presse. « Dans les rares cas où les contrefacteurs sont en mesure de contourner nos outils et équipes d’application, nous les trouverons et les tiendrons pleinement responsables. »

Amazon a bloqué plus de 10 milliards d’annonces suspectes de mauvaise qualité avant leur publication dans son magasin l’année dernière, a déclaré la société précédemment. Amazon a déclaré avoir investi plus de 700 millions de dollars l’année dernière pour protéger ses magasins contre la fraude et les abus, employant plus de 10 000 personnes pour travailler sur l’effort.

La société a déposé des plaintes en collaboration avec des marques telles que Valentino, la marque de cosmétiques KF Beauty, la marque d’accessoires de voyage familial JL Childress et le fabricant de boissons et d’accessoires YETI, en plus de petites entreprises familiales.

Les programmes anti-contrefaçon d’Amazon comprennent son initiative Project Zero, son programme de registre de marques et son initiative de transparence.

La poursuite indique que Weber est inscrit aux programmes Brand Registry et Project Zero, et a utilisé ces outils pour lutter contre les contrefaçons visées dans le procès. Weber a également mené ses propres enquêtes, y compris des achats tests pour confirmer que les produits étaient contrefaits, selon la poursuite.

Voici la plainte.

Amazon et Weber contre Ackary et al par . sur Scribd