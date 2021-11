Brundle : A aucun moment Max n’a ouvert le volant

Alors que Mercedes annonçait qu’elle demanderait un examen de l’incident du 48e tour du Grand Prix de Sao Paulo 2021, Martin Brundle a donné son avis sur l’incident, affirmant que Verstappen n’avait pas ouvert le volant vers Lewis Hamilton.

Brundle a donné son avis dans sa chronique d’après-course sur Sky F1, où il a également donné son avis sur la « DRS Saga » qui a fait perdre à Hamilton sa première place pour la course de Sao Paulo Sprint.

Pas de zones grises en F1

Brundle semble être d’accord avec la décision des commissaires sportifs de disqualifier le septuple champion du monde de Formule 1, affirmant que le sport ne peut pas se permettre des zones grises dans le règlement technique.

« En Formule 1, vous ne pouvez pas avoir de zones grises ou de flous sur les règlements techniques, sinon vous vous glissez dans les normes et les problèmes », a écrit Brundle.

« Aston Martin l’a découvert à ses dépens lorsqu’il n’a manqué qu’un petit échantillon de carburant à la fin du GP de Hongrie – ils ont simplement été éliminés des résultats.

« Et l’excuse selon laquelle toute transgression n’a pas affecté les performances sur piste ne coupe tout simplement aucune glace en vertu de la réglementation », a expliqué le Britannique, faisant référence à la tentative infructueuse d’Aston Martin d’annuler la disqualification de Sebastian Vettel du GP de Hongrie 2021, en raison de la défaut de fournir l’échantillon de carburant obligatoire requis par la FIA après la course.

L’ancien pilote de F1 a ensuite commenté les hostilités actuelles entre les camps Mercedes et Red Bull, chaque équipe remettant sans relâche en question la légalité de la machine F1 de son rival.

« Red Bull est convaincu que Mercedes prépare quelque chose avec son aileron arrière, et Mercedes le nie complètement avec indignation », a-t-il souligné.

« La FIA doit avoir inspecté l’aile arrière captive de Lewis Merc à un degré élevé. Il s’agit maintenant de jouer sur le fil du championnat, et cela devient plutôt fougueux et un peu en colère entre les deux équipes et les pilotes concurrents sur et en dehors de la piste.

« Et la FIA sont des arbitres au milieu qui attrapent le coup de poing occasionnel », a admis Brundle.

Cet incident dont tout le monde parle maintenant

Quant à l’incident du tour 48 entre les deux prétendants au titre, qui semble s’intensifier alors que le sport se dirige vers le Qatar dans quelques jours, Brundle n’y voit aucun acte criminel.

« Au début, il est apparu que Verstappen pouvait voler un tiers de seconde sur Hamilton à chaque passage dans le secteur médian tortueux pour aider à créer un tampon sur la fosse directement depuis le missile Merc », a déclaré l’expert de Sky F1 décrivant l’accumulation de la incident.

« Mais Hamilton était implacable et au tour 48, Verstappen a dû tisser et défendre, plaçant Hamilton à l’extérieur mais en course dans le virage quatre.

« Max dira qu’ils ont tous les deux freiné tard, lui depuis la partie sale de la piste, et tous les deux ont couru large. Je suis sûr que Max dirait également que lorsqu’il a réalisé que Lewis était entré dans la zone de dégagement, il a redressé sa voiture pour faire de même et accélérer », a poursuivi le vétéran des 158 Grands Prix.

« En visionnant les images à bord, cela confirme que Max a freiné très tard et était lent et limité avec son point de virage, mais à aucun moment il n’a ouvert le volant vers Lewis », a-t-il insisté.

« C’était totalement à la limite et aurait pu facilement aller dans les deux sens avec les commissaires. Cela justifiait au moins un drapeau noir et blanc d’avertissement sur les normes de conduite.

Quant à la demande de révision de Mercedes, l’homme de 62 ans a déclaré : « Mercedes a demandé une révision des commissaires, mais ces demandes obtiennent rarement un changement de décision.

« En tout état de cause, Red Bull dira qu’ils ont roulé à la fin et donc toute pénalité de cinq secondes les plaçant derrière Bottas serait injuste, Max aurait simplement conduit plus vite, ce à quoi Mercedes dira que Valtteri aurait », a spéculé Brundle.

« Hamilton est resté très calme au sujet de l’incident et de l’appel radio qui a suivi pour lui dire qu’aucune autre action des commissaires n’a été prise.

« Je soupçonne fortement que sa détermination à dépasser Max a grimpé en flèche à ce stade », a déclaré le Britannique.

Mais finalement, Brundle pense que Hamilton et Mercedes étaient tout simplement meilleurs à Sao Paulo : « Red Bull avait peu de réponses devant la Mercedes de Hamilton ce jour-là, et n’avait aucune réponse derrière lui. »

Passons à l’épreuve de force pour le titre

Avec la façon dont les choses se sont terminées au Brésil, Brundle voit le titre se terminer par une grande confrontation.

« Avec l’avance de Verstappen au championnat à 14 points, après que Checo Perez ait sauvé un point en raflant le meilleur tour de Lewis lors de la tournée finale, le championnat se déroulera au moins jusqu’en Arabie saoudite maintenant », a-t-il écrit.

« Cette histoire a beaucoup plus à faire, et sûrement sous cette forme, cela vaut la peine que Merc envisage un nouveau moteur à combustion interne pour la grande confrontation finale.

« Une chute de cinq places sur la grille pourrait en valoir la peine, étant donné que Lewis a dépassé toutes les 19 autres voitures sur la grille, 16 d’entre elles au moins deux fois », a conclu le podium de F1 à 9 reprises. (Suivez-moi sur Twitter @MallakJad)