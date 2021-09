Brundle aime Lando Norris: “Cela aurait pu si facilement être le sien”

in

Martin Brundle se sent pour Lando Norris après que le Britannique ait dû se contenter de la deuxième place derrière son coéquipier au Grand Prix d’Italie.

Le Britannique a obtenu son meilleur résultat en Formule 1 à Monza, franchissant la ligne P2 pour donner à son équipe son premier doublé en plus d’une décennie.

Cela aurait pu être encore mieux, avec moins de deux secondes de retard. Daniel Ricciardo et possédant un rythme similaire à celui de l’Australien tout le week-end.

En fin de compte, le McLaren pilote a été invité à occuper la position par son équipe dans les phases finales, et nous ne saurons donc jamais s’il aurait pu remporter sa première victoire s’il avait été autorisé à courir.

Alors que Brundle dit que l’émission d’ordres d’équipe était la bonne décision, il ne peut s’empêcher d’être un peu désolé pour son compatriote.

“Je ressentais pour Lando Norris, cela aurait pu si facilement être sa première victoire”, a déclaré l’ancien pilote à sa chronique pour Sky Sports.

« Il a surpassé Ricciardo de quelques millièmes de seconde, mais son départ en Sprint n’a pas été aussi bon et il s’est donc aligné derrière son coéquipier.

“Il a suggéré à quelques reprises qu’il pouvait aller plus vite que Daniel, mais l’équipe a reconnu à juste titre que l’Australien avait une vue d’ensemble et un long match trié à l’avance, et a tenu le cap avec leurs deux pilotes.”

pic.twitter.com/q07hmU1Wiz – Lando Norris (@LandoNorris) 12 septembre 2021

Norris a été l’un des pilotes les plus impressionnants de la saison jusqu’à présent, en faisant assez pour occuper actuellement la 4e place du championnat des pilotes juste devant Sergio Perez et loin devant le reste du milieu de terrain.

Brundle est un grand fan de ses courses de roue à roue en particulier et n’a aucun doute que le joueur de 21 ans atteindra la plus haute marche du podium à un moment donné dans le futur.

« L’apparence et le comportement de Norris, jeunes et presque d’enfant de choeur, sont un placage très léger par rapport à un coureur extrêmement courageux », a-t-il ajouté.

« Son passage devant Charles Leclerc dans la Ferrari à Curva Grande, en partie sur l’herbe à un moment donné, était totalement intrépide.

«Sans sa chute dans l’Eau Rouge saturée jusqu’au Raidillon, il aurait eu une excellente qualification et aurait donc également abouti à la précédente non-course à Spa.

“Comme le dit Lando, son heure viendra et il est l’une des propriétés les plus en vogue de la F1 en ce moment.”

