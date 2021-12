Brundle : Bien sûr que Max le mérite mais Masi a besoin d’aide

À la suite de la finale très controversée de la saison de Formule 1 2021, l’ancien pilote de F1 et expert respecté du sport, Martin Brundle, a donné son avis sur le GP d’Abou Dhabi, convaincu que Max Verstappen mérite pleinement le championnat.

C’est à des moments comme ceux auxquels nous assistons au lendemain du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021, que l’on ressent l’importance d’avoir quelqu’un comme Martin Brundle, dont les opinions offrent souvent une perspective appropriée et impartiale sur les questions et les controverses de la F1.

Dans sa dernière chronique d’après-course de la saison sur Sky Sports F1, Brundle a donné un aperçu détaillé de la course de dimanche dernier sur le circuit de Yas Marina, une course qui restera dans l’histoire de la F1 parmi les plus excitantes et controversées.

Les félicitations sont sur commande

Brundle a commencé par féliciter Verstappen pour son premier titre de pilote de F1, qu’il pense que le Néerlandais « a durement gagné avec la vitesse, la ruse et la détermination et une magnifique équipe derrière lui, sur 22 courses à seulement 24 ans », avec acclamation à Mercedes sous la forme d’un « wow et bravo » pour ce qu’il considérait comme un « incroyable huitième titre consécutif de championnat des constructeurs » que la « puissante équipe Mercedes » a obtenu.

Après cela, le Britannique s’est mis au travail en analysant la dernière course de la saison qu’il a décrite comme « la saison la plus incroyable et la plus excitante de Formule 1, sans doute la meilleure de ses 70 ans d’histoire » qui a provoqué « le vitriol et la colère d’un paddock polarisé et base de fans », ce qui « est dommage », selon Brundle.

Verstappen un champion à part entière

« Max mérite-t-il le championnat ? » Brundle a demandé rhétoriquement, puis a déclaré: «Bien sûr qu’il le fait.

« Il a mené 652 tours contre 303 pour Lewis. Il a quitté 15 des 22 courses en tête du championnat, dont les sept dernières.

« Il a remporté 10 courses contre huit pour Lewis (oui, je sais, nous y reviendrons sous peu), et c’était 18 podiums en jouant 17 », sur lesquelles Brundle s’est appuyé pour prouver son point de vue.

« Et il n’a pas eu la meilleure des chances en cours de route, jusqu’aux derniers kilomètres bien sûr. »

D’un autre côté, le vétéran de 158 grands prix n’a pas négligé d’apprécier le travail impressionnant accompli cette saison par le septuple champion du monde Lewis Hamilton, bien qu’il ait raté un huitième titre record en F1.

« Lewis aurait également mérité son huitième titre, je souhaite qu’ils puissent le partager pour être franc », a-t-il déclaré.

« Sa vitesse brute, sa régularité, sa détermination, son style, sa classe et son endurance, en particulier dans les phases finales, ont été exceptionnels alors qu’il a pris un autre départ fulgurant lors de son 288e GP à l’âge de 37 ans. »

Les derniers tours d’Abu Dhabi ne sont pas le meilleur moment de la F1

La course d’Abou Dhabi a dû attirer l’une des plus hautes audiences de l’histoire de la F1, mais selon Brundle, la F1 n’a pas projeté la meilleure des images à ce moment crucial.

« Les derniers tours à Abu Dhabi, quand les yeux du monde étaient braqués sur nous en nombre ahurissant, n’étaient pas notre meilleur moment et certaines choses doivent changer cet hiver. Nous avons certainement confondu nos fans dimanche », a-t-il admis en faisant référence aux confusions causées par les directeurs de course et les commissaires sportifs dimanche soir à Aby Dhabi.

Parlant du directeur de course Michael Masi, Brundle a déclaré : « Michael a une solide histoire en tant que réalisateur de la série australienne V8, ce n’est pas exactement un travail endormi, j’imagine, mais rien de tel que les projecteurs et la pression d’une F1 mondiale de plusieurs milliards de dollars.

Masi va-t-il continuer ? La F1 et la FIA le voudront-elles ?

« Maintenant, si Michael veut continuer, et la F1 et l’instance dirigeante de la FIA veulent le garder, alors les choses doivent changer », a poursuivi Brundle, avant de parler de feu Charlie Whiting: « Charlie a largement écrit le règlement sportif actuel de 98 pages. , qui fonctionnent main dans la main avec le Code Sportif bilingue de 80 pages.

« Il existe également plusieurs autres accords et ambitions créés dans divers groupes de travail au fil des ans.

« Je n’ai pas besoin de trouver d’excuses pour qui que ce soit, mais voici quelques faits. La F1 et la FIA viennent de livrer 39 courses en 17 mois dans une pandémie mondiale, dont plusieurs événements et sites assemblés à la hâte.

« Quand nous sommes descendus du vol de 13 heures et 45 minutes de Mexico à Doha, Masi est immédiatement monté à bord d’un autre avion à destination de Djeddah pour voir la nouvelle installation qui allait à peine être prête à temps.

« Comme Charlie, il est responsable de la signature de ces choses, sauf que nous avons maintenant beaucoup plus de courses dans des endroits de grande envergure », a-t-il révélé.

Whiting a un meilleur système de soutien que Masi

Avec des comparaisons directes en cours entre Masi et son prédécesseur, Brundle pense que ce n’est pas possible, voire juste.

« Charlie W était à juste titre vénéré et craint dans une égale mesure, et tout signe d’une équipe jouant à des jeux de quelque manière que ce soit verrait rapidement Bernie Ecclestone et Max Mosley patauger, puis vous étiez en difficulté », a-t-il déclaré.

« De plus, Charlie avait à ses côtés son ailier ultime, Herbie Blash, un homme qui avait assisté à plus de courses de F1 que quiconque.

« Ils ont mangé ensemble à peu près tous les soirs aussi ; telle était leur confiance et leur lien.

« Herbie était effectivement le directeur de course pendant le premier ou les deux premiers tours tandis que Charlie revenait de la tribune du starter au cours de ce qui était habituellement des saisons de course de 15 à 18 », a déclaré le joueur de 62 ans.

FIA un peu sans gouvernail

« Jean Todt prend sa retraite peu de temps après 12 ans en tant que président de la FIA, où il a effectué un travail incroyable en particulier sur la sécurité routière, c’est un rôle qui englobe tout », a déclaré Brundle.

« Cependant, pendant que nous attendons un nouveau président et son équipe de soutien, j’imagine que la FIA est un peu sans gouvernail, et certainement pas redoutée par les équipes qui vivaient dans une grande appréhension de Mosley et de la clause » discréditer le sport « . »

La personne qui a occupé le podium à neuf reprises a réfléchi aux échanges radio diffusés entre Masi et les équipes, affirmant qu’ils ne se seraient pas bien passés avec Whiting.

« Jusqu’à cette année, aucune correspondance entre le mur des stands et le contrôle de course n’était diffusée, et il est totalement inacceptable d’entendre des chefs d’équipe et des chefs d’équipe même anticiper des situations et faire du lobbying », a-t-il déclaré.

«Ils ne font que leur travail, mais dans les premiers jours, Charlie aurait été négligé par Charlie.

« L’appel scandaleux de Toto Wolff à Masi pour faire pression pour qu’il n’y ait pas de voiture de sécurité pour l’Alfa Romeo d’Antonio Giovinazzi à Abu Dhabi, et Christian Horner a dit au monde sept jours plus tôt à quel point la F1 avait manqué à Charlie Whiting parce que la grille de redémarrage en Arabie saoudite ressemblait à un » souk négociation », qui n’a pas bien vieilli pour lui, n’aurait tout simplement pas eu lieu avant », a insisté Brundle, ajoutant que ces « outils de communication doivent être plus régulés ».

Mercedes était trop prudente

Alors que la course semble se diriger vers Hamilton et Mercedes, Brundle insiste sur le fait que Mercedes a été trop prudente alors qu’elle aurait peut-être mieux fait de prendre des risques à certains moments clés de la course.

« Lorsque cette » voiture de sécurité virtuelle « est arrivée au 35e tour malgré les protestations de Toto, Mercedes n’a pas opposé Hamilton, ils étaient désespérés pour garder leur position sur la piste », a-t-il déclaré.

« C’était trop prudent et peut-être conduit consciemment en ne voulant pas risquer de devoir dépasser Verstappen. Son style de conduite agressif sans rien à perdre était probablement dans leur psyché et leur processus décisionnel.

« Si Max était resté à l’écart, étant donné la vitesse supérieure de Lewis et avec des pneus plus frais, il aurait sûrement repris la tête à un moment donné à condition qu’il puisse passer en toute sécurité.

« Néanmoins, Lewis avait encore la vitesse pour gagner confortablement et avait la charge de Max sur des pneus durs frais après que la » voiture de sécurité virtuelle « ait bien couvert », a déclaré le spécialiste de Sky.

Red Bull utilisant Sergio Perez ne vous rend pas fier de la F1

« Ceci était en dépit de la perte de huit secondes détenue par Checo Perez dans la sœur Red Bull qui était restée sur ses pneus d’origine.

« C’était un bon jeu d’équipe, quelque chose dont j’avais signalé le potentiel très tôt dans le commentaire et que je me serais sans aucun doute orchestré sur le pitwall Red Bull, mais cela ne me rend pas particulièrement fier pour la F1 », a admis Brundle.

La course aurait dû être signalée par un drapeau rouge

La voiture de sécurité a été déployée pour éliminer la Williams de Nicholas Latifi qui s’est écrasé au virage 14 au tour 53, mais Brundle pense qu’il aurait dû y avoir un drapeau rouge.

« Avec le recul, cela aurait dû être un drapeau rouge pour que tout le monde puisse réinitialiser, la piste pourrait être dégagée, et nous aurions un duel final de championnat sur des pneus assortis à partir d’un départ arrêté », a-t-il regardé en arrière.

« Cependant, cela créerait un précédent pour plus de drapeaux rouges à l’avenir. Comme cela aurait pu se produire en Azerbaïdjan, nous ne voulons pas d’une course, et donc d’un championnat, terminer avec les voitures alignées immobiles dans la voie des stands.

« Personne ne veut voir une voiture de sécurité terminer un GP, ​​mais il existe une procédure selon laquelle, dans le dernier tour, la voiture de sécurité peut se rendre à la voie des stands et sans autre dépassement, le peloton peut passer le drapeau à damier.

« Cela génère toutes les bonnes images sans une voiture de route avec des feux clignotants qui gagnent apparemment la course », a expliqué Brundle.

Les règles avaient une interprétation hybride

« Masi n’a naturellement pas voulu lâcher les voitures doublées tant que la piste n’était pas dégagée de la voiture accidentée, d’un véhicule de dépannage et de personnes », a souligné Brundle.

« Les deux derniers aspects seront à juste titre des sujets sensibles en sport automobile. Il est facultatif de savoir si cela est jugé suffisamment sûr pour laisser les voitures en rodage se dérouler elles-mêmes, bien sûr, une voiture de sécurité signifie toujours un accident, des débris de piste ou de fortes pluies, mais la réglementation dit « toutes les voitures rodées » et non « toutes ».

« Avertissez les avocats car seuls les cinq clés ont été signalés pour mettre Verstappen directement derrière et même aux côtés de Hamilton pour la charge du dernier tour.

« Mercedes aura toujours l’impression que le dernier tour était le devoir d’être derrière la voiture de sécurité », a-t-il estimé, affirmant que « l’interprétation hybride » des règles « a décidé que Verstappen sur un nouvel ensemble de pneus à gomme tendre comme Red Bull l’avait opposé encore une fois sans rien à perdre, serait champion du monde à la place d’Hamilton ».

Pas de méchanceté, mais le changement est nécessaire

« Je ne vais pas accuser ici de malveillance ou d’intention dans ces décisions et actions parce que je n’ai aucune preuve ou attente à cet égard, et vous avez tous pris votre décision de toute façon », a déclaré Brundle.

« Je peux comprendre pourquoi Mercedes et l’équipe Hamilton se sentent lésés, tout comme Red Bull l’aurait fait si la course s’était terminée derrière la voiture de sécurité. Parlez d’être entre le rock et l’enclume.

« J’ai dit pendant des années que les pilotes doublés devaient se replier derrière les coureurs dans le tour de tête afin de ne pas prolonger la procédure de voiture de sécurité.

« De plus, le directeur de course a maintenant besoin d’un ailier de confiance et expérimenté, en particulier pour le marathon de 23 courses de l’année prochaine, y compris un nouveau site à Miami, et les équipes devraient être très limitées sur le nombre de fois où elles peuvent défier le contrôle de course à mi-course tout au long d’une saison afin qu’ils soient utilisés de manière plus stratégique lorsqu’il y a un point juste et pertinent à faire valoir.

« Nous ne pouvons tout simplement pas faire intimider l’arbitre comme ça », a conclu Brundle.