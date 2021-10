Brundle : C’était une erreur de la part de Lewis

L’ancien pilote et expert respecté de la Formule 1, Martin Brundle, est devenu le dernier à commenter l’énigme des arrêts au stand de Lewis Hamilton et de son équipe, lors du Grand Prix de Turquie 2021, Brundle affirmant que c’était l’erreur de Lewis.

Cette histoire refuse de disparaître et se poursuivra probablement jusqu’à la prochaine course à Austin au COTA dans moins de deux semaines, alors que peut-être quelque chose de plus controversé pourrait se produire et devenir la prochaine grande nouvelle.

Sur des sujets aussi discutables, l’opinion de Brundle est toujours un bon critère, étant un ancien pilote et un commentateur expérimenté en F1, qui fournit toujours un aperçu précis des débats du sport.

« Je pense qu’hier était une erreur de la part de Lewis », a déclaré Brundle à Sky Sports.

« Nous l’avons vu renverser l’équipe dans le passé et cela s’est très bien passé – par exemple en Turquie l’année dernière où il a couru jusqu’au bout et c’était une victoire glorieuse.

« Mais hier, je pense que tout ce que Mercedes avait à faire était d’imiter dans une certaine mesure ce que faisait Red Bull, d’essayer de minimiser la douleur de lui prendre un nouveau moteur et une pénalité de grille pour aller avec.

« Je pense que Lewis a déséquilibré son équipe et c’était un peu un no mans stop à la fin », a été le verdict de Brundle.

« Vous devez respecter les sept titres de Lewis et son instinct sur la piste », a-t-il déclaré, reconnaissant les prouesses de Hamilton sur la piste, puis a poursuivi : « Mais en même temps, il doit respecter le fait que son équipe a beaucoup de informations, ils regardent toute la course, toutes les autres voitures et quand ils l’ont appelé, il les a en quelque sorte mis hors de leur élan.

« Il a dû arrêter, j’en suis presque sûr », a-t-il souligné. « Si l’on regarde les pneus d’Esteban Ocon dans l’Alpine, c’était à la toile.

« Le bon sens vous dit que cela n’aurait probablement pas fonctionné, mais Lewis a senti qu’il voulait le faire. »

Hamilton gâche la perte de ce qui aurait pu être une troisième place à Istanbul – ce qui aurait maintenu la pression sur son rival pour le titre Max Verstappen – s’il avait suivi son intuition et avait terminé la course sur un seul ensemble d’intermédiaires. Mais Brundle pense que le septuple champion devrait y aller doucement, car tout n’est pas encore perdu.

« Ce n’est pas la fin du monde », a-t-il déclaré. « De toute évidence, il était incroyablement proche de la troisième place et il a estimé que cela aurait vraiment été une excellente journée.

« Mais cette saison incroyable tourne sur un tour le plus rapide ici ou peut-être une victoire en course de sprint ou un peu de chance ou un peu de fiabilité. C’est vraiment tellement, tellement proche », a déclaré Brundle avec exubérance.

Cependant, et selon l’ancien pilote de F1, ceux qui doivent s’inquiéter pour la suite de cette saison sont Red Bull, qui pour l’instant ne semble pas avoir la voiture la plus rapide en piste.

À ce sujet, il a déclaré : « Red Bull sera préoccupé par le rythme brutal de la Mercedes ce week-end, Valtteri Bottas a été exceptionnel à tous égards et il aidera également Lewis pour le championnat du monde.

« Nous allons connaître une fin de saison incroyable », a conclu Brundle.