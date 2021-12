Ralf Schumacher dit que Martin Brundle devrait « d’abord balayer sa propre porte » avant de porter un jugement sur Sebastian Vettel.

2021 était censé être, du moins selon leurs prédictions de pré-saison, que Vettel a montré au monde qu’il a toujours la même capacité qui l’a vu remporter quatre titres de pilotes de 2010 à 2013.

Sa première année avec Aston Martin a été à la hauteur de la facturation.

L’AMR21 étant l’un des plus grands perdants des changements d’appui, Vettel et son coéquipier Lance Stroll ont eu du mal à marquer des points.

Le pilote de 34 ans compte sept top dix, dont sa deuxième place au Grand Prix d’Azerbaïdjan, et se classe 12e au classement des pilotes avec 43 points.

Cela a conduit l’ancien pilote devenu commentateur Brundle à affirmer que le pilote n’était plus l’un des cinq meilleurs pilotes de la grille.

« Si vous deviez nommer les cinq premiers du peloton actuel, je ne pense pas que vous incluriez Seb. Son meilleur temps est derrière lui », a déclaré Brundle, cité par Motorsport-total.com.

« Peu importe la façon dont vous le regardez, Seb n’a pas sa place. »

Martin Brundle exclut Sebastian Vettel de sa liste de pilotes d'élite – PlanetF1 (@Planet_F1) 3 décembre 2021

L’ancien pilote Schumacher n’est pas impressionné par l’évaluation de Brundle.

« En vue de sa carrière, Brundle devrait d’abord balayer sa propre porte », a-t-il déclaré à Speedweek.com.

« La personnalité de Vettel et d’Aston Martin n’a jamais été vraiment bien notée en Angleterre de toute façon. »

Bien que Vettel manque de succès ces jours-ci, le pilote a quatre titres mondiaux, 53 victoires et 122 podiums à son actif.

Le frère de Vettel, Fabian, qui comme son frère aîné est également pilote de course, n’est pas non plus d’accord avec les commentaires de Brundle.

« Je ne dirais pas qu’il n’est plus dans le top cinq », a-t-il déclaré à Sport1. « Je ne pense pas que quelque chose ait empiré, mais il y a maintenant d’autres tâches qui le mettent au défi.

«Il veut créer quelque chose chez Aston Martin, donc des choses différentes sont demandées maintenant que lorsqu’il était Red Bull, où, comme Verstappen, il était le jeune pistolet.

« Et bien sûr, la voiture n’est pas une Red Bull ou une Mercedes, c’est un secret de polichinelle. »

« Mais, a-t-il ajouté, « il y a encore du potentiel dans l’ensemble ».

