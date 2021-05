Brundle: Je ne suis pas d’accord avec Red Bull sur les limites de piste

Le timide expert de la F1, Martin Brundle, a remis en question les plaintes de Red Bull concernant les limites de la piste qui ont affecté leur pilote vedette Max Verstappen lors du Grand Prix du Portugal 2021.

Le pilote Red Bull a été victime de tours supprimés car il a transgressé les limites de piste telles que stipulées par la direction de course. Cela s’est aussi produit à Imola, coûtant la pole position à Verstappen que son coéquipier Sergio Perez a arrachée ce samedi.

Cette fois-ci, à Autodromo do Algarve, il a également eu un tour de qualification refusé et a commis une erreur en course lors de son meilleur tour en course. Il a ensuite souhaité avec émotion que la F1 ne revienne jamais sur les lieux.

Et bien sûr, toujours prompts à crier au scandale, Christian Horner et Helmut Marko de Red Bull ont laissé entendre qu’ils étaient victimes.

À la suite de la course à Portimao, Brundle a expliqué pourquoi il pensait que Red Bull était hors de propos avec leurs allégations. Il a écrit dans sa chronique Sky F1:

«Avec une victoire et deux secondes places, c’est le meilleur début de saison de Max, mais il va se sentir très mal à l’aise face à l’augmentation du rythme de Mercedes.

«Je ne suis pas d’accord avec Red Bull au sujet de l’incohérence des limites de piste et de leur affirmation selon laquelle ils ont maintenant été privés d’une victoire, d’une pole position et d’un point supplémentaire au tour le plus rapide cette saison.

«Le sport automobile est contrôlé par la FIA d’une manière impressionnante et complète avec de la paperasse et du personnel clé.

«Cette paperasse comprend le Code Sportif International (bilingue) de 80 pages, et spécifiquement pour la F1, le Règlement Sportif de 88 pages, et enfin les notes d’événement supplémentaires du Directeur de Course. (Il existe une autre série importante de documents et de processus sur le plan technique).

«Il était clair que les virages 1, 4, 5 et 15 seraient surveillés dès le départ pour les limites de voie. Puis, à 9 heures du matin, samedi matin, une version 3 des règlements supplémentaires a été publiée et Turn 14 a été largement mentionné dans un texte supplémentaire rose vif.

«La réglementation de limite de voie fondamentale pertinente, à laquelle nous ne nous en tenons pas réellement, dit ceci:

27.3 Les pilotes doivent faire tous les efforts raisonnables pour utiliser la piste à tout moment et ne peuvent pas quitter la piste sans raison justifiée. Les pilotes seront jugés avoir quitté la piste si aucune partie de la voiture ne reste en contact avec elle et, pour éviter toute ambiguïté, toute ligne blanche définissant les bords de la piste est considérée comme faisant partie de la piste mais les bordures ne le sont pas. La phrase concernant “ éviter tout doute ” est la clé, et Michael Masi, le directeur de course, sans aucun doute après le lobbying des pilotes, donne en fait une marge de manœuvre significative et permet au trottoir rouge et blanc de faire partie de la piste dans les virages clés, vraisemblablement ainsi. qu’il y a moins d’infractions pour les commissaires sportifs occupés à regarder pendant une course, et à laisser la piste couler un peu plus.

Brundle a poursuivi: «Mais le fait est que les règles ne sont pas correctement appliquées et pourraient être beaucoup plus strictes en observant la ligne blanche qui définit notre terrain de jeu. Si les voitures ont un poids insuffisant de 1 kg ou un millimètre trop large, elles sont exclues de l’épreuve.

«Pourquoi devrions-nous alors négliger le contrôle de la piste pour faciliter la vie des pilotes?

«Comme je l’ai mentionné dans mon article précédent, si vous courez large, vous pouvez réduire l’angle du virage et transporter plus de vitesse à l’intérieur, à travers et à l’extérieur pour gagner quelques mètres. Cela peut être surveillé dans les mini-boucles de chronométrage ainsi que par l’observation de la position physique de la voiture, mais les boucles de chronométrage ne diront pas grand-chose à moins que le pilote ne soit sur des pneus neufs et ne s’y lance.

«Les bordures ont été fondamentalement abaissées au fil des décennies, de sorte qu’à certains endroits, elles ne sont pas plus hautes qu’une couche de peinture. Il s’agissait d’empêcher les voitures d’être lancées dans les airs comme Rubens Barrichello à Imola en 1994, et aussi d’aider à empêcher les motocyclistes d’être gravement blessés.

«Le travail d’un coureur par la suite est de minimiser la distance de chaque tour et de maximiser l’angle de chaque virage. Le travail de la FIA est de les arrêter.

«Vous ririez fort si le football ignorait le but ou la ligne de touche quand cela convenait à certaines équipes, ou si les souches de cricket étaient repositionnées par un batteur comme il l’entendait, ou si quelqu’un essayant de battre Usain Bolt faisait simplement avancer ses blocs de départ de quelques mètres. .

«Un seul pilote a été pénalisé dans la course pour avoir transgressé les limites de la piste au virage 14 et cela a coûté un point au championnat à Verstappen et Red Bull parce qu’il a gagné un avantage et ne contrôlait pas entièrement sa voiture dans les limites de la piste.

«Comme nous le savons, les barrières sur les circuits routiers sont les meilleurs dispositifs de limite de piste, mais même dans ce cas, à Monaco, il existe deux zones de chicane où un conducteur peut passer. Le gazon artificiel est utilisé par endroits, mais cela peut dériver. Sinon, je suppose que ce doit être des tranchées de gravier suffisamment larges pour dissuader les pilotes de créer leur propre piste.

«Mais cela ne fonctionnera pas nécessairement efficacement pour les motos ou les voitures de sport / GT / de tourisme. En attendant, il a besoin d’une main très ferme sinon les conducteurs prendront toujours plus de libertés.

«Dans les courses de voitures de sport de style Le Mans, l’observation des limites de piste est brutale et les pilotes contrôlent leurs voitures en conséquence. Au lieu de conduite d’entreprise de mon ami Jonathan Palmer à Bedford, si vous courez large et trichez les coupures de courant du moteur.

«Ce serait potentiellement dangereux à des vitesses de F1, mais un pilote pourrait, par exemple, perdre l’activation du DRS pendant quelques tours, même si bien sûr, ce n’est pas un problème pour eux vers la fin de la course», a conclu Brundle.