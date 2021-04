Brundle: le titre n ° 8 ne décidera pas de l’avenir de Hamilton

Contrairement à ce que prétendent d’autres experts, gagner le titre numéro huit ne décidera pas de l’avenir de Lewis Hamilton, dit Martin Brundle.

Clôturant un septième championnat des pilotes la saison dernière, Hamilton a mis le crayon sur papier sur un nouvel accord d’un an avec Mercedes.

Une saison qui lui donne l’opportunité de se battre pour le numéro huit et de prendre le record s’il réussit. Mais que faire ensuite?

Certains experts et pilotes pensent que tout dépend de savoir si Hamilton remportera le titre de cette année car, après huit ans, il aura tous les grands records car il a déjà le plus de victoires et le plus de pole positions.

Brundle, cependant, estime qu’il continuera jusqu’en 2022, quel que soit le nombre de titres qu’il possède. Tout dépend s’il croit pouvoir gagner dans la nouvelle ère.

“Non, je pense que ce sera de savoir s’il sent qu’il peut encore gagner ou non”, a déclaré l’ancien pilote devenu expert au podcast ‘In the Fast Lane’.

«Il a savouré à Bahreïn l’un de ses meilleurs entraînements. Il a toujours dit, et je le prends pour argent comptant, qu’il veut juste de la concurrence.

«De toute évidence, il est beaucoup plus proche de la fin de sa carrière en Formule 1 que du début à 36 ans, mais je pense que tout dépendra de qui peut lui donner la voiture, est-ce qu’il en profite? At-il encore besoin de le faire?

«De toute évidence, il n’a pas besoin d’argent, mais pour s’éloigner de la poussée d’adrénaline, le plaisir est tel qu’il est vraiment difficile de le remplacer.

«Il est toujours préférable que les pilotes passent un an de trop peu qu’un an de trop, ce que nous voyons peut-être avec Sebastian Vettel en ce moment, mais je pense que Lewis le prendra littéralement année après année et verra ce qu’il ressent.

Le Britannique a par le passé déclaré qu’il aimerait rester pour la nouvelle génération de voitures de 2022.

La Formule 1 passe à l’aérodynamique à effet de sol la saison prochaine avec l’espoir que les nouvelles voitures pourront suivre et passer beaucoup plus facilement qu’elles ne le peuvent aujourd’hui et ainsi améliorer le spectacle.

Interrogé sur la question de savoir si les nouvelles règles vont livrer, et peut-être même arrêter la charge de Mercedes, Brundle a déclaré: «Vous devez battre les équipes avec un bâton parce qu’elles sont câblées pour gagner.

«Et en ce qui concerne Mercedes, ils aimeraient être premier et deuxième sur la grille, partir en formation et faire le tour de tout le monde, c’est leur idée d’une course parfaite et d’une saison parfaite.

«C’est ainsi qu’ils vaquent à leurs occupations et c’est le travail de tout le monde d’essayer de les arrêter pour le moment.

«Les nouvelles voitures doivent pouvoir se suivre beaucoup mieux. Pour moi, je ne me soucie pas vraiment de la vitesse des voitures en termes de temps au tour.

«La Formule 1 doit bien sûr être perçue comme les voitures les plus rapides du monde sur la piste, ce qu’elles sont à des kilomètres, nous avons donc un peu de marge à cet égard.

«Je pense qu’ils ont l’air le plus rapide lorsqu’ils glissent, lorsqu’ils sont côte à côte, nez à queue, c’est là que ça me fait vibrer.

«Mais vous avez besoin d’un danger dans le sport. Vous pouvez apprécier l’excellence. Et il y a toujours eu – que ce soit Williams, Ferrari, McLaren, Red Bull ou Mercedes-Benz – la domination d’une époque, cela se produit.

«Mais tant qu’il y a des courses serrées. Qui veut s’asseoir et regarder un événement sportif en direct dont vous connaissez à peu près le résultat avant qu’il ne commence?

«Le problème avec les nouvelles règles, et il y a le plafond des coûts et ces contrôles en place maintenant, mais cela a tendance à disperser le peloton parce que les nantis et les démunis sont si différents.

«Les nantis ont les ressources, Mercedes va tout lancer sur leur voiture 2022 en ce moment, tout comme Red Bull, tandis que les petites équipes se concentrent simplement sur la course du mieux qu’elles peuvent.

«Les lois des rendements décroissants – vous ne pouvez fabriquer une voiture que si bien et les autres peuvent copier, rattraper et apprendre. Mais tant que les voitures se suivent du nez à la queue et que nous nous éloignons du faux élément du DRS et que nous voyons une conduite pure, ce sera un gagnant.

