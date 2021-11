Brundle: les pénalités de grille pour Verstappen et Bottas sont sévères

L’ancien pilote de Formule 1, devenu expert Martin Brundle, a réfléchi au week-end chargé en drames du premier Grand Prix du Qatar et pense que les pénalités de grille infligées à Max Verstappen et Valtteri Bottas étaient sévères.

L’ancien pilote de F1 très respecté a fait part de ses réflexions sur le GP du Qatar récemment conclu – qui s’est déroulé sur le circuit international de Losail du pays – dans sa chronique d’après-course sur Sky Sports F1.

Le joueur de 62 ans a réfléchi à la saison palpitante que la F1 livre cette année, avec une compétition qui bouillonne à la fois sur et hors piste, entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, ainsi que leurs équipes respectives.

Il a écrit: «Je n’ai jamais connu une telle intensité auparavant, c’est une saison qui se déroule sur une bande d’opinions contraires, d’angles de caméra, d’images, de données, d’informations, de désinformation, de publications sur les réseaux sociaux, et pas un peu d’amertume et de méfiance. Cela ressemblait plus à un film qu’à une course automobile dimanche.

La pénalité de grille était sévère

Parmi de nombreux points de discussion au Qatar, comme la demande de Mercedes de revoir le moment hors piste de Hamilton avec Verstappen à Sao Paulo une semaine auparavant, et le doute continu de Red Bull sur la légalité de la voiture de leurs rivaux

Cependant, le moment le plus dramatique, et sans doute le plus intrusif dans le résultat de la course, a été les pénalités de grille infligées à Verstappen et Bottas pour non-respect des drapeaux jaunes en qualification à Losail, après que Pierre Gasly a endommagé sa voiture et s’est retrouvé bloqué du côté de la piste.

Brundle, qui a rappelé que Verstappen lui avait dit qu’il « ne s’attardait pas sur les ‘et si’ autour, par exemple, de sa défaillance de pneu en Azerbaïdjan et d’une quille dans le premier virage en Hongrie » a donné son avis honnête sur la pénalité du Néerlandais.

« Je pensais que les pénalités sur la grille pour lui et Valtteri Bottas étaient sévères dimanche », a-t-il déclaré.

« La FIA, qui fait un travail généralement formidable en arbitrant le monde très complexe de la F1, a connu quelques semaines torrides et indécises depuis qu’elle a traversé le tristement célèbre incident du virage quatre entre les prétendants au championnat au Brésil.

« Je suis un partisan à part entière du fait que les drapeaux jaunes doivent être respectés en tant que priorité absolue », a précisé le Britannique pour éviter tout malentendu sur son opinion.

Une confusion de drapeau jaune

« Mais depuis le cockpit dimanche, les pilotes auraient été sur leur dernier effort de qualification en sortant du dernier virage sans drapeaux visibles, sans feux d’avertissement d’incident sur leur volant ou messages du mur des stands, une flamme de feux rouges dans la nuit le ciel à la ligne d’arrivée indiquant que la séance de qualification est terminée (un feu rouge et le drapeau à damier suffiraient), repérant la ligne d’activation du DRS qui avait été réactivée, passant les vitesses tout en calculant ce que cette voiture (Pierre L’Alpha Tauri à trois roues de Gasly) sur le côté droit fonctionnait réellement.

«Il y avait des circonstances atténuantes pour le moins et sans panneaux d’avertissement jaunes au bord de la piste, mais des panneaux verts sur le mur des stands pour le pont-bascule de la voie des stands, j’aurais raté le poste de commissaire unique relativement mal éclairé en agitant correctement un drapeau ou des drapeaux sur la gauche. côté main à chaque fois », a soutenu Brundle.

« Le fait que Carlos Sainz ait été disculpé parce qu’il a relâché l’accélérateur après la voiture à l’arrêt souligne plutôt la confusion, mais les règles sont des règles je suppose », a-t-il souligné. « Nous étions sur un tout nouveau site de F1 tard dans le calendrier et cela s’est vu. »

Hamilton et Verstappen dans une catégorie de course différente

Brundle est catégorique sur le fait que: « deux protagonistes du championnat élèvent généralement leurs jeux à un niveau tout à fait supérieur, ils trouvent un engrenage surmultiplié avec lequel ils peuvent maximiser chaque pression sur une pédale et chaque tour de roue, à chaque virage et à chaque tour. »

Et selon lui, Hamilton et Verstappen ont fait exactement cela au Qatar, dont il a écrit : points critiques du championnat du monde.

« Ces deux pilotes semblent remarquablement être les membres les plus calmes de leur équipe de temps en temps », a-t-il insisté.

