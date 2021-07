Brundle minimise les inquiétudes concernant le train de qualité de sprint

Martin Brundle a minimisé les craintes que les pilotes se laissent aller aux qualifications de sprint, insistant sur le fait qu’ils s’efforceront de « maximiser l’opportunité ».

La Formule 1 testera les qualifications de sprint lors du Grand Prix de Grande-Bretagne de ce week-end, le premier des trois tests pour le nouveau format.

Au lieu de la deuxième séance d’essais de vendredi, les pilotes participeront à une séance de qualification – même système que la F1 actuellement – ​​qui déterminera la grille d’une course de sprint qui se déroulera le samedi après-midi.

Le résultat de cette course de 100 km établira la grille du grand prix de dimanche. Les trois meilleurs pilotes recevront également des points pour le championnat.

Mais alors que Daniel Ricciardo et George Russell souhaitent utiliser le nouveau format à leur avantage, Lewis Hamilton craint que ce ne soit un « train » avec très peu de dépassements.

Brundle n’est pas d’accord avec le Britannique.

“Je pense qu’il y a une certaine inquiétude que les pilotes puissent y aller doucement et avec prudence, mais je pense que lorsque les lumières s’éteindront et que l’adrénaline montera, ils voudront essayer de maximiser l’opportunité”, a-t-il déclaré à Sky F1.

« Il ne fait aucun doute que les ingénieurs auront élaboré une sorte de plan astucieux, car ils adorent les solutions structurées et basées sur les données. Ils vivent des données et nous vivons de la course, alors j’espère que les pilotes iront comme un enfer.

« Les pilotes veulent désespérément la quatrième place sur la grille au lieu de la cinquième normalement, alors pourquoi ne voudraient-ils pas la quatrième place au sprint au lieu de la cinquième ?

« Regardez à quel point ils recherchent ce point supplémentaire pour le tour le plus rapide de la course. Ils risquent un arrêt au stand pour faire le tour de la piste avec un autre train de pneus pour obtenir un point supplémentaire. Ainsi, le système de points trois-deux-un dans le sprint pour les trois premières positions est une incitation juteuse suffisante sans que cela ait un impact fondamental sur le championnat.

« De toute évidence, notre pire scénario serait que quelqu’un remporte le championnat du monde un samedi après-midi, mais je ne pense pas que ces événements approchent de la fin de la saison. Personnellement, je l’utiliserais davantage dans des endroits comme le Paul Ricard où nous avons tendance à avoir des courses assez ennuyeuses. Mais alors, les voitures 2022 ont été conçues pour résoudre ce problème d’après ce qu’on nous dit.

« Je peux comprendre pourquoi les meilleures équipes sont moins enthousiastes car cela ne peut être un problème pour elles que si vous y réfléchissez. S’ils peuvent faire leurs trois séances d’essais normales pendant les essais, entrer en qualification et commencer à l’avant et disparaître au loin, pourquoi voudraient-ils le risque d’un autre départ et le risque de cogner ou de perdre un aileron avant ? Ils aiment la certitude.

“Mais je crois que la position sur la grille, les points offerts et juste l’honneur et l’esprit de compétition de tout le monde inciteront les pilotes et les équipes à y aller.”

Quant aux craintes que les qualifications de sprint ne soient un échec complet, Brundle a souligné que le système actuel de la Formule 1, salué par tous, était autrefois une nouvelle aventure pour le sport.

“Le système actuel de qualification à élimination directe fonctionne extrêmement bien et c’est parce que quelqu’un a eu l’audace de le changer auparavant”, a-t-il déclaré.

« Je me souviens d’avoir commenté avec Murray Walker sur l’ancien format de 12 tours et d’une heure et parfois nous ne voyions pas de voiture pendant 45 minutes. Ce serait comme si l’arbitre sifflait pour commencer l’Angleterre contre l’Italie et que personne n’était intéressé à taper dans le ballon pendant la première mi-temps. C’était juste ridicule.

“Ensuite, nous avions un système à un seul tour où ils essayaient tous parfois d’aller lentement pour obtenir une meilleure place dans l’ordre de passage. Les pilotes devaient également emporter leur carburant de départ de course, ce qui a tout faussé.

« Au début de 2016, nous avons brièvement eu des qualifications pour l’élimination, mais c’était un concept très imparfait. Je pense que nous avons tous examiné cela et avons pris environ 20 minutes pour comprendre que c’était défectueux et que cela n’allait pas fonctionner. Cela réparait quelque chose qui n’était pas cassé en ce qui me concerne parce que la qualification fonctionne dans son format actuel.

« Nous nous retrouvons maintenant avec ce que je pense être un très bon système de qualification que les gens semblent de plus en plus apprécier. Cela va donc encore définir la grille à Silverstone pour le sprint et ensuite nous aurons le danger de ce qui suivra samedi avant la course de dimanche.

“D’accord, la pole position dans le livre des records de ce week-end ira au pilote qui remportera le sprint plutôt que le plus rapide en qualifications, mais je me souviens que Nick Heidfeld était en pole au Nurburgring mais s’est ensuite arrêté beaucoup plus tôt que quiconque dans la course parce que il s’était qualifié avec un carburant de démarrage plus bas, par exemple.

« Nous avons parfois vu des résultats inhabituels dans les systèmes à tour unique, ou nous avons eu des gens qui ont eu de la chance avec la météo dans le passé, donc il y a toujours eu quelque chose qui peut brouiller les statistiques de la pole position. Donc je ne suis pas trop inquiet à ce sujet.

« Fondamentalement, j’ai raison d’essayer. Comme Ross Brawn l’a clairement dit, si ce format ne fonctionne tout simplement pas, ils le désactiveront simplement. Mais il peut également être affiné pour fonctionner si nécessaire.

