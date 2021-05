Brundle n’a aucune sympathie pour Max Verstappen ou Red Bull

Martin Brundle a déclaré que Red Bull n’avait que lui-même à blâmer pour avoir enfreint les limites de la piste lors du Grand Prix du Portugal.

Red Bull se plaignait du fait qu’il avait maintenant perdu une victoire en course, une pole position et un tour le plus rapide en raison des limites de la piste, mais ce Grand Chelem indésirable s’est auto-infligé, selon un ancien pilote de Formule 1 devenu expert de Sky F1.

Max Verstappen a qualifié la décision des commissaires de supprimer son temps le plus rapide de «bizarre» car il a dépassé la limite au virage 14, mais Brundle a déclaré que la FIA avait clairement indiqué avant la course que les limites de la piste y étaient effectivement surveillées.

“Je ne suis pas d’accord avec Red Bull sur l’incohérence des limites de piste, et leur affirmation selon laquelle ils ont maintenant été privés d’une victoire, d’une pole position et d’un point supplémentaire au tour le plus rapide cette saison”, a écrit Brundle dans sa chronique post-Portugal.

«Le sport automobile est contrôlé par la FIA d’une manière impressionnante et complète avec de la paperasse et du personnel clé.

«Cette paperasse comprend le Code Sportif International (bilingue) de 80 pages, et spécifiquement pour la F1, le Règlement Sportif de 88 pages, et enfin les notes d’événement supplémentaires du Directeur de Course. (Il existe une autre série importante de documents et de processus sur le plan technique).

«Il était clair que les virages 1, 4, 5 et 15 seraient surveillés dès le départ pour les limites de voie. Puis, à 9 heures du matin, samedi matin, une version 3 des règlements supplémentaires a été publiée et Turn 14 a été mentionné en détail dans un texte supplémentaire rose vif.

Il a poursuivi: «La réglementation fondamentale pertinente des limites de voie, à laquelle nous ne nous en tenons pas vraiment, dit ceci:

«27.3 Les pilotes doivent faire tous les efforts raisonnables pour utiliser la piste à tout moment et ne peuvent pas quitter la piste sans raison justifiée.

«Les pilotes seront jugés avoir quitté la piste si aucune partie de la voiture ne reste en contact avec elle et, pour éviter toute ambiguïté, toute ligne blanche définissant les bords de piste est considérée comme faisant partie de la piste mais les bordures ne le sont pas.

«La phrase concernant ‘éviter le doute’ est la clé, et Michael Masi, le directeur de course, sans doute après le lobbying des pilotes, donne en fait une marge de manœuvre significative et permet au trottoir rouge et blanc de faire partie de la piste dans les virages clés, vraisemblablement. pour qu’il y ait moins d’infractions pour les commissaires sportifs occupés à regarder pendant une course, et pour laisser la piste couler un peu plus.

«Mais le fait est que les règles ne sont pas correctement appliquées et pourraient être beaucoup plus strictes en observant la ligne blanche qui définit notre terrain de jeu. Si les voitures ont un poids insuffisant de 1 kg ou un millimètre trop large, elles sont exclues de l’épreuve.

«Pourquoi devrions-nous alors négliger le contrôle de la piste pour faciliter la vie des pilotes?

«Le travail d’un coureur par la suite est de minimiser la distance de chaque tour et de maximiser l’angle de chaque virage. Le travail de la FIA est de les arrêter. »

