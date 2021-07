Brundle : Pas de surprise si George Russell à Mercedes annoncé bientôt

in

Martin Brundle ne serait pas surpris si Mercedes annonçait George Russell comme coéquipier de Lewis Hamilton en 2022 dès le GP de Grande-Bretagne du week-end prochain.

L’équipe de Brackley a confirmé la moitié de son alignement 2022 au GP d’Autriche, révélant que Hamilton avait signé un nouveau contrat de deux ans qui le maintiendra dans l’équipe jusqu’à la fin de la saison 2023.

La seule question qui restait à répondre était de savoir qui serait son coéquipier.

C’est Valtteri Bottas depuis 2017, lorsqu’il a été appelé pour remplacer Nico Rosberg après que l’Allemand ait choqué le monde du sport automobile en annonçant quelques jours après avoir remporté le titre mondial 2016 qu’il raccrochait son casque.

En son temps avec Mercedes, Bottas a remporté neuf grands prix et a terminé deux fois deuxième du championnat des pilotes. Dans le même temps, Hamilton a remporté 45 courses, quatre titres mondiaux et se bat pour un cinquième dans une saison où son coéquipier finlandais croupit à la cinquième place du classement.

En tant que tel, Brundle estime que ce n’est qu’une question de temps avant que Mercedes n’annonce un nouveau pilote pour la saison prochaine, Russell.

Le pilote Williams est un protégé de Mercedes et bien qu’il n’ait pas encore marqué avec l’équipe Grove, lors de sa course unique de Mercedes au GP de Sakhir 2020, il a marqué trois points et aurait gagné si l’équipe n’avait pas complètement bâclé ses arrêts aux stands.

“Cela ne me surprendrait pas si George conduisait l’année prochaine aux côtés de Lewis chez Mercedes”, a déclaré Brundle à Sky Sports F1.

« Que ce soit annoncé à Silverstone, s’ils vont le faire, pourquoi pas ? Ce serait l’endroit parfait.

L’ancien pilote estime que Mercedes s’est finalement demandé si Bottas pourrait remporter un titre mondial si et quand Hamilton prendrait sa retraite. Et la réponse est non.

“Si vous étiez à la tête de Mercedes, vous demanderiez si Valtteri Bottas est notre homme pour remporter le championnat du monde lorsque Lewis prendra inévitablement sa retraite dans deux, trois ou quatre ans”, a-t-il poursuivi.

« Il faudrait penser non.

“Je déteste dire ça, j’admire vraiment Valtteri car il est un grand pilote et fait un travail incroyable contre la puissance de Lewis Hamilton mais vous ne pouvez pas honnêtement dire que si Lewis n’était pas là, Valtteri dominerait à la place, n’est-ce pas ?

“Je pense donc que Mercedes doit mettre une jeune arme là-dedans qui deviendrait son nouveau chef d’équipe automatique le plus tôt possible.”

