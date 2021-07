Brunello Cucinelli affiche de solides performances au premier semestre 2021 – WWD

MILAN — L’année 2021 s’annonce prometteuse pour Brunello Cucinelli SpA, car l’entrepreneur homonyme a également signalé “une forte accélération” dans la catégorie des vêtements pour hommes et un retour au costume et à une bonne tenue vestimentaire.

Cucinelli a déclaré que les collections pour hommes de la marque enregistrent une reprise encore plus rapide par rapport aux femmes. Les collections homme automne 2021 « affichent déjà des chiffres de rupture de stock très intéressants, que l’on pourrait considérer comme quelque peu ‘surprenants’ à cette période de l’année. La comparaison avec nos clients multimarques confirme cette grande envie de nouveauté de la part de la clientèle masculine, qui nous est souvent décrite comme « désorientée » face à une composante mode croissante de l’offre du marché », a déclaré Cucinelli.

L’entrepreneur a rappelé que les hommes sont désormais « à la recherche d’un look encore plus sophistiqué, dans lequel les vestes jouent à nouveau un rôle primordial. Nous imaginons que le plaisir de bien s’habiller repartira aussi du tailleur, symbole d’élégance par définition, mais nous pensons qu’il doit être réinterprété dans une touche moderne, décontractée et libérée des canons formels précédents.

La société de luxe italienne a annoncé mardi un chiffre d’affaires préliminaire du premier semestre, en les comparant à la même période de 2019, considérant une comparaison avec le premier semestre de 2020 “d’une pertinence limitée” compte tenu des fermetures et de la fermeture de nombreuses boutiques dans le monde, en particulier dans le deuxième trimestre de l’année dernière.

Au cours du semestre clos le 30 juin, le chiffre d’affaires a augmenté de 7% à 313,7 millions d’euros, contre 291,4 millions d’euros au premier semestre 2019. Par rapport à la même période l’année dernière, les ventes ont augmenté de 52,9%.

La société a enregistré une croissance de 13,8% de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre 2021, atteignant 149,1 millions d’euros, par rapport à la même période en 2019.

« Nous sommes particulièrement satisfaits des résultats obtenus au cours de ce semestre et encore plus de la grande attention que nous recevons pour notre marque », a déclaré le président exécutif et directeur créatif Brunello Cucinelli. Il a déclaré que les ventes de la collection printemps 2021 “ont été très bonnes” et que le début de la saison automne 2021 “confirme les merveilleuses sensations que nous avions déjà ressenties lors de la collecte des commandes”, vantant également les retours reçus de la collection homme printemps 2022. collection.

Il s’est dit fier de la collaboration à venir avec Oliver Peoples, contrôlé par Luxottica, qui permettra à la marque de lancer sa première collection capsule de lunettes en octobre prochain, comme indiqué.

« Toutes ces considérations nous permettent d’envisager le second semestre avec un regard neuf et très confiant, en tablant sur une excellente croissance des ventes pour l’ensemble de l’année 2021 », de l’ordre d’une augmentation de 20 % par rapport à 2020, et d’une croissance de environ 10 % en 2022.

Cucinelli a déclaré qu’il s’attendait à ce que son entreprise éponyme continue de croître en 2023, “en réalignement complet avec les objectifs de la première période de cinq ans (2019-23) du plan décennal 2019-2028, ce qui devrait nous conduire à doubler nos revenus. à environ 1,1 milliard d’euros en 2028.

Par rapport au premier semestre 2019, les ventes en Europe ont augmenté de 9,2% à 95,9 millions d’euros, représentant 43,7% du chiffre d’affaires total, Italie incluse. Les achats locaux et physiques ont permis de réaliser de solides performances, en particulier en Fédération de Russie, en Europe centrale et septentrionale et en général dans les villes de second rang à travers l’Europe.

Cucinelli a encouragé un retour au shopping physique à travers l’organisation d’une série d’événements exclusifs dans plusieurs boutiques à travers le monde. Les principales villes et capitales européennes affichent une nette amélioration au deuxième trimestre, en partie grâce à la réouverture des magasins, avec une reprise partielle des flux touristiques régionaux. La société a cité l’expansion des boutiques de Londres et de Paris comme contribuant à la hausse des ventes.

Les revenus en Italie ont baissé de 7,5% à 41 millions d’euros, mais ont enregistré une amélioration significative de leurs performances au deuxième trimestre, grâce également à la réouverture des boutiques et à la présence accrue de clients dans les principales villes.

Les ventes dans les Amériques ont augmenté de 5,1% à près de 100 millions d’euros, enregistrant une croissance marquée du trafic et des résultats dans les grands magasins de luxe, après une augmentation des ventes dans les magasins spécialisés au cours des mois précédents.

Les revenus sur le marché asiatique ont grimpé de 19,7% à 76,8 millions d’euros, représentant 24,5% des revenus totaux de la société, faisant état d’augmentations encore plus fortes en Chine continentale. « La croissance en Chine domestique, dont le potentiel est au premier plan de notre plan à long terme, est favorisée à la fois par les achats des clients traditionnels et par les nouveaux clients, qui approchent notre marque guidés par l’évolution de leur goût, leur intérêt pour le produit et leur adhésion. aux valeurs que notre marque exprime », a déclaré la société mardi. « Les résultats de Macao pour le premier semestre ont également été positifs ; il y a eu une nette amélioration des performances à Hong Kong, où nous nous attendons à un retour progressif à la normale seulement après la réouverture des frontières. »

Le marché coréen a fait preuve de dynamisme, tandis que le Japon était toujours pénalisé par l’instabilité du trafic dans les principaux grands magasins.

Au premier semestre 2021, les ventes au détail ont augmenté de 10,3% à 165,3 millions d’euros, par rapport au premier semestre 2019, représentant 52,7% des ventes. Au deuxième trimestre, les revenus du commerce de détail ont augmenté de 16,6 % par rapport à la même période en 2019.

Cucinelli a souligné que la croissance de l’entreprise reflétait la fidélité des clients de la marque, « la nature domestique prédominante de notre activité sur de nombreux marchés et la contribution de nouveaux clients ».

Au 30 juin, le réseau de vente au détail comptait 112 boutiques, contre 107 boutiques à la fin juin de l’année dernière.

Le canal de gros a progressé de 4,9% à 148,3 millions d’euros par rapport au premier semestre 2019, représentant 47,3% du total.

Cucinelli, un fervent partisan du canal multimarque, a noté qu’il y avait eu 10 conversions en gestion directe des boutiques de la marque dans les grands magasins de luxe au cours des six premiers mois de 2021.

En se concentrant constamment sur le produit, Cucinelli a claironné la qualité des livraisons, qui “confirment la valeur et la contribution précieuse de la solide structure productive de notre entreprise, avec plus de 350 laboratoires artisanaux, tous basés en Italie, capables de garantir à la à la fois une composante manuelle de plus de 50 pour cent dans nos collections, et une organisation du travail moderne et fiable. Cette organisation nous a déjà permis ces derniers mois de rentrer parfaitement en phase avec le timing idéal de production, avec un avantage très important dans les livraisons.