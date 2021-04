Bruni du NY Times craint que le Dr Fauci, un saint séculier, ignore les mensonges au public ⋆ .

Voyant que de plus en plus d’Américains semblaient avoir cessé de l’écouter, New York Times Frank Bruni, journaliste devenu chroniqueur, a vénéré aux pieds du Dr Anthony Fauci, expert en maladies infectieuses et conseiller présidentiel omniprésent en matière de coronavirus, dans le Sunday Review avec cette Saint-Valentin: «Nous devons la gratitude à Fauci, pas le chagrin.»

Comme c’est souvent le cas, la version en ligne avait un titre différent et il s’est incliné encore plus bas: «Donc Anthony Fauci n’est pas parfait. Il est plus proche que la plupart d’entre nous. – Nous lui devons de la gratitude, pas du chagrin.

Bruni a traité le pessimiste professionnel COVID comme un saint séculier:

Les expressions «fonctionnaire» et «service public» sont épuisées au point de ne pas avoir de sens… Mais si quelqu’un a jamais mérité d’être décrit dans ces termes, c’est Anthony Fauci. C’était vrai avant le coronavirus. C’est plus vrai maintenant – malgré les moments où il a révisé son message sur la façon de le gérer, malgré les évaluations de la pandémie qui n’ont pas porté leurs fruits et malgré les efforts des républicains pour utiliser tout cela pour le transformer en un Belzébuth à lunettes. Shocker of shockers: Fauci n’est pas parfait. Mais il a été parfaitement sincère, parfaitement patient, un professionnel se tenant résolument en dehors de tant des pires courants de la vie américaine. Plus que cela, il a été essentiel. Nous lui devons une dette incommensurable de gratitude, pas l’ampleur ahurissante du chagrin qu’il subit.

Alors, comment Fauci (dont le pessimisme public a validé les sentiments de verrouillage libéral) s’est-il avéré ne pas être «parfait» au cours de la dernière année? Bruni a gardé le silence sur les détails.

Au lieu de cela, il a déclaré: «Lorsque le représentant Jim Jordan, faisant une danse de fans pour Fox News, a déchiré Fauci en tant que toxicomane apocalyptique moins soucieux de sauver la vie des gens que de supprimer les libertés des gens … la diabolisation de Fauci n’a pas seulement survécu à celle de Donald Trump. présidence mais métastasé depuis sa fin.

Bruni a noté avec précision que Fauci, qui serait l’employé fédéral le mieux payé du pays, a peu de fans dans la presse conservatrice, mais n’a jamais étoffé les faux pas et les fausses déclarations qui ont terni la réputation de Fauci à droite. À son tour, il a joué un tour habituel des libéraux, qui consiste à faire passer les conservateurs comme des huards idiots et sans instruction (cliquez sur «développer»):

En l’espace d’une semaine ce mois-ci, National Review a publié des articles intitulés «Anthony Fauci a épuisé son accueil», «Les mésaventures d’Anthony Fauci dans Fortune-Telling» et «Another Dismal Sunday-Show Circuit for Dr. Fauci». (….) Il a réussi en quelque sorte à corriger Trump et à ne pas être remplacé par un sycophant qui aurait alimenté les illusions de l’ancien président et mis davantage la vie des Américains en danger. C’est plus que du service public. C’est magique. Et il en a été remercié avec des menaces de mort, adressées non seulement à lui mais aussi à sa famille, et avec un courrier qui, quand il l’a ouvert, a pulvérisé une poudre blanche non identifiée partout sur lui….

Ce que Bruni a sauté: Alors que la pandémie se propageait au début du printemps 2020, alors que de bons conseils auraient pu en sauver des milliers, Fauci a insisté sur le fait que le public ne devrait pas porter de masques. Il a même recommandé aux gens de porter deux masques (au lieu de zéro), mais la presse n’a pas souligné qu’il avait auparavant découragé leur utilisation.

Fauci a répandu le soi-disant noble mensonge sur le fait de ne pas porter de masques tôt pour les sauver pour les travailleurs de la santé (et de déplacer les objectifs dans le Times lui-même concernant le pourcentage de conformité aux vaccins nécessaire pour obtenir l’immunité collective): de tous les Américains prendraient un vaccin, je disais que l’immunité du troupeau prendrait 70 à 75 pour cent … Ensuite, quand de nouvelles enquêtes ont dit que 60 pour cent ou plus le prendraient, je me suis dit: “ Je peux pousser ça un peu ”, alors je est allé à 80, 85. »

C’est de la science?

De plus, le pessimisme inflexible de Fauci en matière de COVID, en particulier en tant que messager le plus important du pays, risque de réussir la distribution de vaccins aux États-Unis. Mais Bruni a ignoré tout cela pour promouvoir Fauci en tant que fonctionnaire (presque) parfait.