Bruno Fernandes admet être épuisé mentalement et physiquement – Man United News And Transfer News

Le talisman de Manchester United, Bruno Fernandes, a admis avoir subi une “panne mentale et physique” à la fin de la saison dernière.

Dans un rapport du média portugais A Bola, il est affirmé que « Bruno Fernandes faisait partie du travail de pré-saison de Manchester United ce mardi et, dans une interview avec AP [Associated Press], le milieu de terrain portugais a admis avoir subi une dépression mentale et physique à la fin de la saison dernière.’

L’interview a également été couverte par O Jogo au Portugal, bien qu’ils n’aient pas fait référence aux mots “mentalement et physiquement brisé” comme l’a fait A Bola.

Les deux articles se poursuivent avec des citations presque identiques de l’interview de Fernandes (celle-ci de A Bola):

«C’était essentiellement deux saisons en une à cause de Covid-19.

«En 2019/20, nous avons été éliminés par Séville en Ligue Europa et nous avons eu cinq ou six jours pour nous reposer avant de commencer une nouvelle saison. C’était très dur.

« Un joueur arrive à la fin de la saison et ne pense qu’aux vacances, à la famille et au repos.

“Mais c’est bien d’être de retour et de pouvoir revenir sur le terrain, jouer le ballon.”

Ces derniers mois, Fernandes a déclaré plus d’une fois qu’il ne se sentait pas fatigué.

En janvier, il a déclaré : « J’ai 26 ans, donc je ne peux pas être fatigué. Si j’étais fatigué maintenant, je ne jouerais plus du tout à 30 ou 32 ans.

Encore en mai, il a déclaré sur le site officiel du club :

« Quand l’entraîneur veut de moi, il est important de savoir que je suis prêt à jouer chaque match, chaque minute.

‘Je ne dirai jamais que je suis [too] fatigué de jouer parce que c’est mon rêve. Je ne serai jamais fatigué de jouer.

«Quand j’étais enfant, je jouais peut-être sept ou huit heures par jour. Donc, jouer 90 minutes tous les trois jours ou deux jours ne me suffit pas.’

Et lors de l’Euro 2020, Fernandes a déclaré : « J’espère pouvoir mettre la pression sur notre entraîneur national en disant cela. Je ne me sens pas fatigué : oublie ça. C’est le contraire.

Sans voir l’intégralité de la transcription, il semblerait que les mots “mentalement et physiquement brisé” soient ceux du journaliste d’A Bola plutôt que Bruno lui-même. Cependant, il semble également clair par ses propres mots qu’il était en mauvaise forme et désespéré pour des vacances.

Il était également clair de voir la même chose de ses performances vers la fin de la saison et à l’Euro 2020.

Le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, a été critiqué pour avoir surjoué Fernandes depuis son arrivée du Sporting Lisbonne et il sera important, peu importe à quel point il est vital pour l’équipe et à quel point il insiste pour qu’il soit en forme, que le magnifico portugais soit tourné loin plus souvent dans la saison à venir.