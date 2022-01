Bruno Fernandes commencera mais Philippe Coutinho ne fera probablement pas ses débuts pour l’équipe de Steven Gerrard lors du choc du troisième tour de la FA Cup à Old Trafford

Manchester United cherchera à rebondir en réservant sa place au quatrième tour de la FA Cup lorsqu’il accueillera Aston Villa cette semaine.

Les Red Devils ont subi une décevante défaite 1-0 contre les Wolves en Premier League la dernière fois, mais sont des vainqueurs en série dans la plus ancienne compétition de football.

Man United fait face à une tâche difficile face à son compatriote de Premier League Aston Villa en FA Cup

United est 12 fois vainqueur de la FA Cup et le trophée pourrait être la plus grande opportunité pour le club de gagner de l’argenterie et de mettre fin à sa récente sécheresse cette saison.

Villa, quant à lui, a remporté la FA Cup à sept reprises, mais pas depuis 1957 et la légende de Liverpool Steven Gerrard tentera désespérément d’éliminer ses anciens rivaux.

Le vainqueur affrontera à domicile l’équipe de championnat Middlesbrough au quatrième tour.

Man United v Aston Villa: commentaire talkSPORT

Ce choc de la FA Cup aura lieu le lundi 10 janvier.

Il se tiendra à Old Trafford et débutera à 19h55.

Ce match sera diffusé en direct sur talkSPORT avec une couverture à partir de 19h.

Adrian Durham sera votre présentateur tandis que les commentaires proviendront de Sam Matterface et de l’ancien défenseur anglais Micky Gray.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Varane est de retour de blessure et espère jouer un grand rôle dans la FA Cup Man United contre Aston Villa: Nouvelles de l’équipe

Les hôtes seront à nouveau privés de Paul Pogba en raison d’une blessure, tandis que l’avenir d’Anthony Martial reste incertain et ne sera donc probablement pas impliqué.

Eric Bailly est en service international à la Coupe d’Afrique des Nations mais Victor Lindelof est de retour suite à sa convalescence du COVID-19.

Cependant, ce jeu pourrait revenir trop tôt pour Harry Maguire qui porte toujours un coup, ce qui signifie que Phil Jones pourrait faire une autre apparition.

Scott McTominay et Luke Shaw sont tous deux suspendus pour la rencontre de Premier League entre les deux équipes ce week-end et devraient donc commencer ce soir.

Quant à Villa, Ollie Watkins et Tyrone Mings sont à nouveau disponibles, tandis que Kortney Hause et l’ancien capitaine de United Ashley Young pourraient également figurer.

Mais Marvelous Nakamba et Leon Bailey manqueront le concours en raison d’une blessure, tandis que Trezeguet et Bertrand Traoré sont tous deux à l’extérieur de la Coupe d’Afrique des Nations.

Il est peu probable que la nouvelle recrue Philippe Coutinho présente un vol pour l’Angleterre ce week-end après son arrivée en prêt de Barcelone.

Coutinho a scellé un prêt à Aston Villa mais il est peu probable qu’il soit impliqué dans la FA Cup Man United contre Aston Villa : qu’est-ce qui a été dit ?

Raphael Varane a révélé ses ambitions de remporter la FA Cup avant ses débuts dans la compétition.

Il a déclaré au site Web du club : « Je sais que c’est une compétition importante et une partie de l’histoire du club, et je sais que c’est excitant pour les fans.

« Je pense que c’est toujours excitant et c’est un autre défi et une nouvelle compétition (pour moi).

« Quand c’est une nouvelle compétition (et le début de la compétition), vous voulez toujours la gagner et ressentir le défi. La chose la plus importante est que vous voulez gagner.

« Dans une coupe comme celle-ci, vous savez que vous n’avez pas d’autre match à gagner si vous ne gagnez pas celui-ci, vous devez donc être performant et laisser toute votre énergie sur le terrain.

« C’est un grand défi et c’est pourquoi les matchs de coupe sont passionnants car les deux équipes laisseront beaucoup d’énergie sur le terrain. Nous attendons avec impatience. »