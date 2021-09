Bruno Fernandes contre Cristiano Ronaldo, ‘sack Ole Gunnar Solskjaer’, des doutes sur l’avenir de Nuno Espirito Santo à Tottenham, Crystal Palace contre Brighton

in

Un autre week-end exceptionnel d’action en Premier League nous a laissé beaucoup de choses à discuter.

Manchester United a perdu contre Aston Villa à Old Trafford, déclenchant des appels pour qu’ils remplacent Ole Gunnar Solskjaer et menant à un débat sur Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo.

Fernandes a également été invité à limoger son équipe de relations publiques par la légende de United Gary Neville.

Arsenal, quant à lui, a eu raison de ses rivaux avec une victoire 3-1 sur Tottenham et Simon Jordan pense que Nuno Espirito Santo pourrait subir de sérieuses pressions si les Spurs ne remportent pas leurs deux prochains matchs.

Chelsea a été battu à domicile par Manchester City dans ce qui pourrait s’avérer un match à six points dans la course au titre alors qu’il reste un match de Premier League à jouer dans cette série de rencontres, Crystal Palace et Brighton s’affrontant ce soir.

