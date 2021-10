Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo et Marcus Rashford commencent, Paul Pogba et Sadio Mane nommés sur le banc pour le choc de Premier League à Old Trafford

Manchester United accueille Liverpool en Premier League dimanche après-midi alors que l’une des rivalités les plus féroces du jeu se renouvelle une fois de plus.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a connu quelques semaines frustrantes mais aura retrouvé sa confiance avec une victoire tardive 3-2 sur l’Atalanta en Ligue des champions.

Pour l’équipe de Jurgen Klopp, le moral ne sera pas un problème avec les Reds invaincus jusqu’à présent cette saison.

Le choc de la Premier League débutera à Old Trafford à 16h30Man United XI | De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, Fred, McTominay, Bruno Fernandes, Rashford, Greenwood, Cristiano RonaldoSubs | Henderson, Bailly, Pogba, Lingard, Dalot, Cavani, Sancho, Matic, Van de BeekLiverpool XI | Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Konate, Robertson, Keita, Milner, Henderson, Jota, Firmino, SalahSubs | Adrian, Mane, Gomez, Oxlade-Chamberlain, Jones, Minamino, Tsimikas, Origi, MatiptalkSPORT auront des mises à jour tout au long de la journée et vous pouvez écouter via notre lecteur radio ci-dessous

