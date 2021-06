Bruno Fernandes critiqué pour « avoir flâné » lors de la défaite du Portugal à l’Euro 2020 contre l’Allemagne

Bruno Fernandes a eu du mal à avoir un impact alors que le Portugal a été battu par l’Allemagne (EPA)

Lee Dixon a visé Bruno Fernandes pour son manque d’urgence lors de la défaite du Portugal contre l’Allemagne samedi.

L’Allemagne a enregistré sa première victoire à l’Euro 2020 alors qu’elle a battu le Portugal 4-2 à Munich.

Cristiano Ronaldo avait donné une avance rapide au Portugal, mais deux buts contre son camp ont donné l’avantage à l’Allemagne à la mi-temps.

Kai Havertz a accru l’avance de l’Allemagne après la pause, tandis que Robin Gosens, qui a été nommé homme du match pour son impressionnante prestation, a inscrit le quatrième but.

Diogo Jota a ramené un but pour le Portugal, mais cela n’a pas suffi et le résultat laisse désormais le Groupe F grand ouvert.

Fernandes, quant à lui, a eu du mal à avoir un impact et le milieu de terrain de Manchester United a été remplacé par Joao Moutinho après seulement 64 minutes.



Bruno Fernandes a été critiqué par Lee Dixon pour son manque d’urgence (.)

Et avant le remplacement, Dixon, qui travaillait comme co-commentateur pour ITV, a critiqué Fernandes pour ne pas avoir fait assez pour ramener le Portugal dans le match.

“Quelqu’un doit dire à Fernandes qu’il est mené 3-1”, a déclaré Dixon en seconde période.

«Il se promène simplement sur le ballon.

«Il a ensuite eu une chance de courir dans l’espace et d’engager quelques joueurs devant lui. Aucune énergie dans sa course du tout.

Plus : Manchester United FC



Pendant ce temps, le patron du Portugal, Fernando Santos, admet que sa tactique était à l’origine de la défaite de son équipe contre l’Allemagne.

«Nous venons de peaufiner nos tactiques de milieu de terrain pour le match. Nous voulions juste presser les milieux de terrain – Gundogan et Kroos – et nous voulions que nos arrières latéraux avancent », a déclaré Santos après la défaite du Portugal.

«Mais il était clair que nous manquions toujours d’un homme supplémentaire au milieu de terrain et que nous étions repoussés. C’était ma stratégie et j’en suis entièrement responsable.

« En première mi-temps, ils n’ont subi que deux fautes. Si nous ne pouvons pas les arrêter, si nous avons des problèmes de possession, alors nous avons des problèmes.

