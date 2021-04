Bruno Fernandes décrit les ambitions de Manchester United dans une brillante interview talkSPORT alors qu’il insiste sur le fait que la gloire de la Ligue Europa ne serait pas suffisante pour le club cette saison … mais il n’a pas encore renoncé à rattraper Manchester City, leader de la Premier League

Manchester United pourrait terminer la saison en tant que champions de la Ligue Europa et finalistes de la Premier League – mais cela ne suffira pas pour Bruno Fernandes.

Dans une interview exclusive avec talkSPORT, le meneur de jeu portugais a déclaré qu’un club de la stature de United doit être un défi pour chaque honneur majeur, car il a souligné la faim et l’ambition qu’il a de contribuer à restaurer le club à ses gloires passées.

.

Fernandes a été une révélation depuis sa signature pour Man United et est ambitieux pour réussir

United est en quart de finale de la Ligue Europa et occupe la deuxième place de la Premier League, à 14 points du leader Manchester City.

Bien que Fernandes ne concède pas que le titre est hors de portée tant que ce n’est pas mathématiquement impossible, il admet que United n’a pas été au niveau requis pour une équipe vainqueur du championnat cette saison – et a clairement indiqué ce qu’il s’attend à réaliser à Old Trafford. .

«Pour nous, il s’agit de s’améliorer en tant qu’équipe», a-t-il déclaré à White et Jordan, lorsqu’on lui a demandé quels progrès étaient pour United.

«Bien sûr, nous voulons gagner des trophées, nous voulons gagner tout ce dans quoi nous sommes inclus. Pour le moment, nous ne sommes pas à ce niveau cette saison.

«Nous avons perdu beaucoup de matchs. Nous avons perdu des matchs que nous ne nous attendons pas à perdre et avons perdu beaucoup de points à domicile et à l’extérieur, notre forme est vraiment, vraiment différente. Je ne me souviens pas si nous avons perdu un match à l’extérieur en championnat.

«Nous nous améliorons et cette saison n’est pas terminée et nous avons beaucoup à faire jusqu’à la fin de la saison. Tant que ce n’est pas mathématiquement possible, il faut le croire, alors quand je vois qu’il n’est pas possible d’attraper City, j’oublierai la ligue.

.

Fernandes pense que United va dans la bonne direction sous la direction d’Ole Gunnar Solskjaer

«Ce n’est jamais un succès lorsque vous remportez un seul trophée dans ce club. Dans le passé, nous avons remporté de nombreux trophées. C’est toujours réussi quand vous gagnez quelque chose parce que cela signifie que vous avez fait quelque chose de bien mais, en même temps, peu importe le nombre de trophées que vous gagnez, vous devez toujours vous améliorer.

«Peu importe si cette saison nous avons remporté quatre trophées, nous aurions encore besoin de nous améliorer. Si cette saison nous ne gagnons que la Ligue Europa, nous devons encore nous améliorer.

«Peu importe le nombre de trophées que nous remportons, nous devons nous améliorer à chaque saison.»