Bruno Fernandes définit une première tâche cruciale pour Sancho, Varane à Man Utd

Bruno Fernandes dit que s’installer à Manchester United est la première tâche de Jadon Sancho et Raphael Varane à Manchester United.

La paire a sous le règne d’Ole Gunnar Solskjaer dans l’espoir de mener le club à l’argenterie. Après une défaite en quatre demi-finales successives, ils s’avéreront cruciaux pour faire franchir la ligne d’arrivée au club. En effet, Fernandes a plus que joué son rôle après son arrivée en tant que chapiteau en janvier 2020.

Cependant, l’ailier Sancho et le défenseur central Varane n’ont jamais joué au football de Premier League auparavant.

De nombreux experts ont conseillé à l’ancienne star de la jeunesse de Manchester City, Sancho, de se lancer. Il a montré une forme explosive en Bundesliga pour le Borussia Dortmund.

Cependant, certains ont été moins sûr de l’adaptation de Varane du Real Madrid et de la Liga.

Fernandes a excellé après avoir quitté l’élite portugaise et il a insisté sur le fait qu’il souhaitait que ses nouveaux coéquipiers s’installent également.

Lorsqu’on lui a demandé si ses collègues de United étaient enthousiasmés par Sancho et Varane, le milieu de terrain a déclaré sur le site officiel du club : “Bien sûr. Quand vous voyez les noms qui arrivent et ce qu’ils ont fait au cours des dernières saisons, nous sommes vraiment heureux de tous ceux qui arrivent.

“Bien sûr, garder les gars qui sont ici ces dernières saisons est important parce que vous devez grandir et en même temps, vous devez garder les mêmes joueurs pour savoir que nous faisons de mieux en mieux.

“Avec cette équipe, nous savons que nous pouvons faire mieux, mais ajouter des joueurs à l’équipe aide l’équipe à être meilleure.”

Les retards d’un examen médical ont retardé le déménagement de Varane à Old Trafford. Sancho, quant à lui, s’attend à une transition plus douce vers la vie chez les Red Devils.

Néanmoins, Fernandes veut que tout le monde soit sur la même longueur d’onde.

Fernandes cherche l’harmonie de Man Utd

“Nous voulons toujours aider ceux qui entrent dans le club”, a ajouté le joueur de 26 ans.

« Quiconque vient au club pour faire partie du groupe obtiendra l’aide de tout le monde car, comme nous le disons toujours, c’est comme une famille ici.

“Nous sommes ensemble depuis très, très longtemps et la saison sera longue et nous espérons qu’elle sera la plus longue possible pour pouvoir gagner des trophées et en même temps nous voulons aider tout le monde à s’installer dans l’équipe.

“C’est vraiment important comme je l’ai déjà dit, nous voulons que ce club et ce groupe soient comme une famille et nous ferons tout pour y parvenir.”

United ouvrira sa saison de Premier League à domicile contre Leeds United samedi prochain.

