Bruno Fernandes dit qu’Ole Gunnar Solskjaer doit s’améliorer – Man United News And Transfer News

Les commentaires de Bruno Fernandes dans l’interview d’après-match avec l’Atalanta incluaient un aveu selon lequel Ole Gunnar Solskjaer devait s’améliorer en tant que manager.

Dans l’interview, diffusée sur TNT Sports Brazil et en portugais, Fernandes a été honnête sur la situation actuelle de Manchester United et sur les attentes envers lui-même, l’équipe dans son ensemble et le manager.

« Techniquement, ce n’était peut-être pas le meilleur match. Tactiquement, ce n’était pas notre meilleur match », a-t-il déclaré.

«Nous avons fait des erreurs et nous devons nous améliorer. Ce n’est pas juste parce que nous avons tout gagné, mais du même coup, quand nous avons perdu l’autre jour contre Leicester, tout n’allait pas mal.

«Nous devons faire ressortir les bonnes choses que nous avons faites et corriger toutes les mauvaises.

« Personnellement, j’aurais pu créer plus car normalement c’est le lien entre le milieu de terrain et l’attaque. »

Lorsqu’on lui a demandé si l’équipe était derrière le manager, Fernandes a répondu :

«Bien sûr, évidemment, il est notre entraîneur. Nous le suivons tous les jours. Nous le montrons. Nous suivons ses idées et nous continuerons de le faire.

«Nous croyons en notre entraîneur et en notre personnel. Nous devons faire ce que le coach nous dit car notre coach est l’exposant maximum de ce que nous devons respecter. Il est ici depuis trois ans et nous avons fait de bonnes choses. C’est vrai que nous n’avons rien gagné jusqu’à présent, mais l’équipe a montré qu’elle avait beaucoup grandi.

« Nous avons beaucoup à améliorer et l’entraîneur lui-même sait également qu’il doit y avoir des améliorations de son côté, mais cela fait partie du football. »

Les commentaires sont, à première vue, favorables à Solskjaer, mais il y a une pincée de critiques qui peuvent trahir certaines inquiétudes.

Fernandes est le deuxième joueur à avoir remis en question la tactique dans une interview d’après-match cette semaine, à la suite des commentaires de Paul Pogba après le match de Leicester City.

Il est également très inhabituel pour un joueur de dire qu’un manager « sait qu’il doit y avoir une certaine amélioration de son côté », même lorsque cette déclaration est amortie par des mots de soutien.

Bien qu’il semble y avoir une appréciation générale et un désir continu de travailler avec Solskjaer, les commentaires de Fernandes suggèrent également qu’il doit y avoir une amélioration de la part du manager si United veut réussir cette saison.