Bruno Fernandes donne une réponse révélatrice à la rumeur d’une sortie qui écraserait Man Utd

Bruno Fernandes a dénoncé les spéculations dans les médias le liant à un transfert choc en janvier à Barcelone.

Le meneur de jeu portugais, 27 ans, a été contraint de se retirer après l’arrivée de Cristiano Ronaldo cette saison. Fernandes n’a marqué que cinq buts et trois passes décisives dans la campagne en cours. Trois de ces frappes ont eu lieu contre Leeds Utd le jour de l’ouverture avant le retour de Ronaldo.

Fernandes a été la cible de critiques cette saison pour ses bouffonneries sur le terrain et sa tendance à se plaindre des décisions d’arbitrage.

La légende de United, Gary Neville, a visé les Portugais lors du match nul décevant de United contre Newcastle fin décembre, étiquetant Fernandes et Ronaldo « sacs à dos ».

La situation à Old Trafford ne s’est pas améliorée depuis cette performance laborieuse. En effet, The Mirror a rapporté le Le vestiaire de United se fissure au milieu des inquiétudes concernant les tactiques et le style de jeu du patron par intérim Ralf Rangnick.

Cela a ensuite conduit à des spéculations des médias étrangers liant Fernandes à une sortie choc en janvier. Malgré ses performances modérées cette saison, perdre Fernandes serait un coup dur pour le club.

Le média portugais Sport TV (via Goal), a rapporté que Fernandes « a été proposé au Barça alors que ses représentants cherchent à négocier un transfert en janvier pour le milieu de terrain ».

Le point de vente espagnol El Nacional a également donné son avis (via le Mirror). Ils ont noté que l’équipe de Xavi « poursuivrait Fernandes si leurs tentatives de signer Erling Haaland échouaient ».

Cependant, Fernandes a maintenant annulé une telle spéculation avec une déclaration catégorique sur les réseaux sociaux.

Bruno Fernandes déchire les liens avec Barcelone

Fernandes s’est rendu sur Instagram pour écrire (via le Mirror): « Et je pensais que nous avions changé d’année il y a quelques jours.

« Et après tout, nous sommes déjà le 1er avril, ou est-ce encore une fois du mauvais journalisme ? »

« Simon Cowell de Turquie » sur le point de reprendre Hull – voyez comment il se compare à ces propriétaires de clubs égocentriques

L’accord avec Man Utd est garanti malgré un effondrement imminent

Pendant ce temps, les efforts pour accélérer un accord avec Man Utd ont laissé le mouvement s’effondrer, bien qu’une source de confiance soit catégorique, un transfert franchira la ligne ce mois-ci.

Tout en fournissant des mises à jour sur Anthony Martial et Axel Tuanzebe, le gourou des transferts Fabrizio Romano a révélé que l’équipe de championnat de Birmingham City était en tête de la course à la signature d’Amad Diallo. Pas moins de cinq équipes lorgnent l’ailier en prêt, mais les Bleus étaient assis en pole position.

Cependant, dans une nouvelle mise à jour, Romano a tweeté que le mouvement proposé devrait « s’effondrer ».

La raison précise pour laquelle un accord n’a pas pu être atteint n’est pas précisée. Le journaliste a simplement déclaré que « d’autres contacts » concernant un accord n’avaient pas porté leurs fruits.

Néanmoins, les chances que Diallo parte en prêt en janvier étaient évaluées à « 100 % ». Cela confirmerait les affirmations antérieures du journaliste spécialisé dans United, Peter Schrager. Il a déclaré Diallo n’était pas dans les plans du manager par intérim Ralf Rangnick mardi.

Romano a ajouté que United avait été inondé de « quatre propositions » pour leur attaquant passionnant, y compris un regain d’intérêt de Feyenoord. Mais le désir du joueur serait d’acquérir de l’expérience en équipe première tout en restant au Royaume-Uni.

LIRE LA SUITE: Rangnick pense que deux problèmes clés l’empêchent de renverser la vapeur à Man Utd