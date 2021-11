La star de Man Utd, Bruno Fernandes, a été ébranlée samedi alors que les fans du club ont hué Ole Gunnar Solskjaer, après la défaite décevante contre Watford.

Les Red Devils ont été battus 4-1 à Vicarage Road, un résultat qui pourrait s’avérer monumental dans la carrière du Norvégien et dans la direction du club lui-même. Man Utd a pris un départ terrible alors que Scott McTominay a accordé un penalty en moins de dix minutes. Ismaila Sarr a vu son tir au but sauvé par De Gea, le suivi de Kiko Femenia étant alors jugé comme un empiétement.

Sarr a encore une fois vu sa reprise arrêtée par De Gea, mais Watford a pris son avance méritée à la 28e minute alors que Josh King a tapé à la maison après un retrait d’Emmanuel Dennis.

Sarr a ensuite marqué son cinquième but de la saison avant la mi-temps alors que Solskjaer et ses joueurs se dirigeaient vers le tunnel pour une importante discussion d’équipe.

Cela a semblé fonctionner car Man Utd en a retiré un par Donny van de Beek. Mais l’expulsion d’Harry Maguire à la 69e minute a rendu leur tâche encore plus difficile.

Les buts tardifs de Joao Pedro et Dennis ont assuré une victoire célèbre aux Hornets, tout en mettant apparemment fin au mandat de Solskjaer. Des pourparlers sont en cours sur son départ d’Old Trafford, avec Darren Fletcher prêt à prendre en charge l’intérim.

Lorsque Solskjaer est allé applaudir les fans de Man Utd après le coup de sifflet final, il a été accueilli par un barrage de huées. Fernandes, debout juste derrière Solskjaer, a été vu en train de pointer avec colère les joueurs pour éloigner le blâme de son manager.

Il a même fait un signe du doigt aux supporters pour leur dire que leur réaction envers l’entraîneur était erronée. Fernandes a dû être éloigné des supporters itinérants par le remplaçant Fred.

Lors d’une interview d’après-match, Fernandes a continué à détourner le blâme de Solskjaer. « Dans ces matchs de Premier League, il ne suffit pas de jouer une mi-temps », a-t-il déclaré (via Metro).

«Watford est une bonne équipe de qualité, ils sont agressifs à l’avant et si vous leur donnez suffisamment de chances, vous encaisserez des buts, c’est un problème pour nous pour de nombreux matchs.

«Je pense que l’attitude en seconde période était là, mais en première mi-temps, tout le monde était trop lent.

Rodgers et Zidane mènent la course pour remplacer Solskjaer

« On ne tacle pas, on ne gagne pas nos duels et contre ces équipes il faut gagner ça. Vous devez montrer la même intensité qu’eux et ensuite essayer de montrer votre qualité et pourquoi vous jouez pour Manchester United.

« C’est la faute de tout le monde. Ce n’est pas l’entraîneur, un joueur ou deux, c’est tout le monde. Tout le monde doit prendre ses responsabilités parce que tout le monde doit faire mieux.

De Gea admet le « cauchemar » de Man Utd

Le coéquipier de Fernandes, De Gea, a accepté. Il a déclaré dans une interview séparée: « C’était embarrassant pour être honnête de voir Manchester United jouer comme nous l’avons fait aujourd’hui. Je pense que ce n’est pas acceptable.

« La façon dont nous jouions, c’est facile de blâmer le manager, le staff. Mais parfois, ce sont les joueurs. Nous jouons pour Manchester United, nous devons faire mieux.

« C’était une première mi-temps embarrassante. On aurait pu encaisser quatre buts, on ne peut pas jouer comme aujourd’hui. C’est encore un cauchemar, depuis longtemps et ce n’est pas acceptable.

« Les joueurs essaient de faire de leur mieux, mais il est certain que quelque chose ne va pas, vous pouvez le voir dans les matchs. C’est un niveau très bas, très pauvre. Désolé pour les fans.

LIRE LA SUITE: Solskjaer rend un verdict accablant et se prépare aux conséquences de Man Utd