Bruno Fernandes envoie un message touchant à Marcus Rashford après un penalty manqué et des abus racistes

Bruno Fernandes a envoyé son message de soutien à Marcus Rashford suite au penalty manqué de son coéquipier de Manchester United et aux abus racistes dont il a été victime à la suite.

Rashford, qui a forcé le gouvernement à faire demi-tour sur les repas scolaires gratuits pendant la pandémie, a raté 12 mètres lors de la défaite finale de l’Angleterre aux tirs au but contre l’Italie aux côtés de Jadon Sancho et Bukayo Saka.

Le trio a été victime d’abus racistes ignobles sur les réseaux sociaux après le match avec une peinture murale de Rashford à Withington, Manchester défigurée.

La fresque défigurée a depuis été couverte de messages de soutien, Rashford s’excusant pour la miss mais envoyant un message provocateur contre les abus racistes dans un puissant message sur les réseaux sociaux lundi soir.

Son coéquipier de club Fernandes est le dernier à envoyer son soutien au joueur de 23 ans, écrivant sur ses histoires Instagram : ” Vous ne devriez être fier que de ce que vous avez accompli dans ce tournoi ! Garde la tête haute, mon pote !



« Vous êtes un exemple pour tout le monde sur et en dehors du terrain. »

Paul Pogba a également pris la défense de Rashford, avec son futur coéquipier de United Sancho et le jeune d’Arsenal Saka.

‘Je suis fier de toi. Vous en gagnez, vous en perdez », a déclaré le Français sur Instagram, ayant lui-même subi un chagrin aux tirs au but lors des huitièmes de finale contre la Suisse.

« Vous avez pris le courage de tirer les tirs au but et vous avez montré votre valeur pour aider votre pays à atteindre la finale.

«Nous ne pouvons plus tolérer ou défendre le racisme et nous ne cesserons jamais de le combattre.

« Vous devriez garder la tête haute et être fiers de votre confiance.

« Vous êtes des exemples de ce beau jeu. N’oublie jamais cela. Soyez fiers de vous, le monde du football est fier de vous !’

