Bruno Fernandes envoie une demande effrayante à Pogba après la destruction de Leeds

Bruno Fernandes estime que Paul Pogba est capable d’aider quatre des cinq buts à chaque fois qu’il entre sur le terrain pour Manchester United après que le duo s’est combiné pour infliger à Leeds une raclée le premier jour.

La star portugaise est devenue la première star de United depuis Lou Macari en 1977 à marquer un triplé le jour d’ouverture d’une nouvelle campagne. Fernandes en a marqué trois, tandis que Pogba en a aidé quatre alors que les Red Devils se sont inclinés 5-1. En effet, c’était une performance à voir car nous avons évalué et prévu les joueurs des deux côtés par la suite.

Et tandis que Fernandes a reçu de nombreux applaudissements, ce fut également l’un des meilleurs matchs de Pogba sous un maillot United. Avec quatre passes décisives à son actif, il a déjà amélioré son total de trois en Premier League la saison dernière.

De plus, il est également le premier joueur de Manchester United – et seulement le septième au classement général – à réaliser un tel exploit en un seul match de Premier League.

Cependant, les spéculations sur l’avenir du milieu de terrain continuent de faire rage. Il ne lui reste que 10 mois de contrat et samedi était lié à un transfert gratuit vers un géant de l’euro.

United garde toutefois espoir que Pogba signera un nouvel accord. Des performances comme celle de samedi seront certainement utiles.

Maintenant, Fernandes a également essayé de masser l’ego du joueur en envoyant à la Premier League un avertissement fort sur ce qui va arriver.

“Incroyable”, a-t-il déclaré à propos de Pogba à MUTV. « Il se débrouille très bien et c’est un si gros joueur. Tout le monde le sait et j’espère qu’il pourra continuer à s’améliorer. Je pense qu’il peut encore faire tellement plus.

« Je suis presque sûr que Paul pourrait faire cinq ou six [assists] en un seul jeu ! Paul est un joueur de qualité ; nous lui faisons tous confiance, nous connaissons tous ses qualités. Le but est de faire ces performances et d’aider l’équipe à faire mieux et je suis presque sûr que Paul est là pour le faire.

Fernandes était également plein de compliments pour la foule de United. Ils étaient de retour à pleine voix à Old Trafford pour la première fois en 18 mois.

Le n°18 des Reds a ajouté : « Vous le voyez quand nous avons marqué le deuxième but et aussi quand nous avons concédé leur but. Ils nous donnent cette poussée dont nous avons besoin pour avancer et pour essayer de marquer.

“Je pense que dès le début du match, quand on est sorti, même quand on s’échauffait, l’ambiance était déjà en feu.”

Sancho rend hommage à Bruno Fernandes

Avec Fernandes commençant la saison avec un triplé, le nouveau garçon Jadon Sancho espère qu’il pourra aider son nouveau coéquipier à marquer encore plus.

S’exprimant avant le match de samedi avec Leeds, la signature de 73 millions de livres sterling du Borussia Dortmund admet qu’il est impressionné par Fernandes.

Sancho peut déjà voir le début d’une liaison passionnante avec son nouveau collègue.

“Je vois [the winning mindset] dans quelques-uns des joueurs comme Bruno, aujourd’hui, nous étions dans la même équipe et nous nous sommes très bien liés », a déclaré l’ailier à BT Sport.

« Lui et moi aimons gagner, donc je suis content que nous ayons l’état d’esprit parce que c’est nécessaire. Surtout dans une grosse équipe comme celle-ci.

« Si vous voulez gagner des choses, vous devez apprendre à gagner à l’entraînement et en matchs, c’est important.

« J’ai regardé certains matchs la saison dernière et l’attaque est très bonne. Donc, faire partie de cela maintenant va être un peu fou », a ajouté l’attaquant.

« J’ai vu ce que Bruno et Marcus ont fait et Greenwood et Cavani. Donc, ajouter plus de buts et aider à cela est excitant. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il apporterait à Old Trafford, Sancho a ajouté: “Des buts, des passes décisives et un peu de flair. Je suis définitivement impatient de gagner.

