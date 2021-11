Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo mécontents d’Ole Gunnar Solskjaer après la défaite de Manchester City – Man United News And Transfer News

Le mandat d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United est de plus en plus menacé alors que les performances et les résultats semblent empirer.

Une défaite sans vie 2-0 dans le derby contre ses rivaux de Manchester City ne donne pas une image complète d’un match complètement à sens unique.

City a battu le record du plus grand nombre de passes en un seul match, complétant 753 au cours des 90 minutes tout en dominant la possession avec 67%.

L’équipe à l’extérieur a réussi 16 tentatives au but avec cinq cadrées tandis que United n’a réussi que cinq tentatives au total avec une cadrée, City a accumulé 2,35 xG contre 0,84 pour United.

Après le martelage 5-0 contre Liverpool, l’écart entre l’élite et United était clairement visible, le résultat de City ne fait que confirmer ce que les fans savaient déjà.

Et maintenant, il semble que certains des joueurs seniors de United n’aient plus confiance dans l’équipe d’entraîneurs et de direction actuelle.

Selon le Daily Mail, Bruno Fernandes fait partie de ces joueurs qui estiment ne pas recevoir suffisamment de directives de Solskjaer.

Cristiano Ronaldo serait également choqué par la baisse des standards du club depuis son départ il y a 12 ans.

Ailleurs, les joueurs ressentent de la sympathie pour la situation de Donny van de Beek et il y a un sentiment général que Solskjaer a ses favoris.

Le Norvégien a toujours maintenu un lien fort avec ses joueurs et a souvent été félicité pour sa gestion des hommes.

Mais maintenant, avec la pression exercée fermement sur ses épaules, les joueurs ne semblent pas avoir autant de soutien qu’ils le pensaient.

Le club est très calme depuis la défaite de City, mais qu’il reste ou qu’il parte, il devient de plus en plus clair qu’il a poussé le club aussi loin qu’il le pouvait.