Bruno Fernandes et David de Gea ont dit de « se taire » alors que Simon Jordan et Danny Murphy se déchargent sur « l’épouvantable » Manchester United

Les stars de Manchester United, Bruno Fernandes et David De Gea, ont été invités à « se taire » par Simon Jordan et Danny Murphy pour leurs interviews franches d’après-match après la grande défaite de samedi contre Watford.

Une défaite embarrassante de 4-1 à Vicarage Road a marqué la fin du règne d’Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager de Manchester United, avec l’écriture sur le mur pendant un certain temps.

GETTY

Solskjaer s’est excusé auprès des fans du club après la défaite contre Watford

United n’a gagné qu’une seule fois en Premier League lors de ses sept matchs précédents, dont une défaite 5-0 contre Liverpool et une défaite 2-0 contre ses rivaux de derby Man City.

Au cours d’une interview émouvante avec MUTV, Solskjaer a admis qu’il avait payé la pénalité pour ne pas avoir pu « passer à l’étape suivante » à Old Trafford.

Cependant, l’ancien propriétaire de Crystal Palace, Jordan, insiste sur le fait que les joueurs doivent être tenus responsables de leurs performances si médiocres et de leur manque de leadership.

Après le match, le gardien David De Gea a donné un aperçu franc de la performance de United, admettant qu’ils étaient « embarrassants », mais insistant sur le fait que les joueurs doivent assumer leurs responsabilités, plutôt que tout le monde s’empile sur leur manager.

Fernandes a répété ce sentiment alors que le patron et ses joueurs se sont rendus auprès des fans à l’extérieur de Vicarage Road après le match, faisant signe aux fans de ne pas huer Solskjaer et insistant à la place sur les joueurs.

Mais Jordan insiste sur le fait qu’ils devraient parler, tout en soutenant leur manager, sur le terrain.

getty

De Gea a reçu des critiques pour avoir peut-être été trop honnête après la défaite de Man United contre Watford

GETTY

Fernandes a été aperçu en train de dire aux fans de United de ne pas huer Solskjaer après la défaite à Vicarage Road, mais la star se demande maintenant pourquoi l’équipe de Man United ne se produisait pas pour la gestion

« L’équipe reflète le leadership – le leadership a été incarné lors de l’entretien de sortie », a déclaré l’animateur de White and Jordan.

« Je ne suis pas intéressé par qui étaient vos amis, je ne suis pas intéressé par les connaissances que vous avez faites, je ne suis pas intéressé par la façon dont vous vous êtes amusé à Manchester United ou comment Man United vous représente.

« Man United est une machine à gagner ; c’est ce que cela devrait représenter. Pas une mentalité de bonne humeur, de tape dans le dos, d’emplois pour les garçons où les excuses sont construites.

« C’est une machine gagnante qui a été construite sur 20 ans par Alex Ferguson et elle est devenue tout sauf cela maintenant et c’est en partie à cause de la propriété de Glazer parce que l’économie de Manchester United a changé, à cause de la façon dont elle est contrôlée a changé.

«Mais aussi, parce que la culture des joueurs a pu devenir incontrôlable. Ole Gunnar Solskjaer, dans ce vestiaire, avec le chapeau du « plus bel homme du monde », ne peut pas contrôler les attentes de ces joueurs.

.

Maguire a tenu à riposter contre ses détracteurs pendant son service en Angleterre, mais s’est retrouvé dans la ligne de mire à son retour à Man United.

«Vous avez Harry Maguire qui court en se mettant les doigts dans les oreilles alors qu’il joue pour l’Angleterre contre l’Albanie et son prochain match, vous l’avez compris.

« Vous l’avez fait courir il y a deux ans sur une île grecque en lui donnant le gros lot et il s’en est probablement tiré avec bien plus que ce que les gens comprennent.

« De Gea sort, qu’est-ce que tu es ? Vous n’avez pas fait grand-chose non plus, vous dites qu’ils ne peuvent pas se défendre. Vous ne pouvez pas économiser autant non plus !

« Tais-toi! Regardez Fernandes ; Fernandes salue la foule. Avez-vous vu votre propre performance?

« L’ensemble de cette équipe, à quelques exceptions près, était épouvantable et il devrait y avoir un élément de fierté de soi si rien d’autre. »

.

L’acte final de Woodward pourrait le voir superviser le retour de Pochettino en Premier League

Mauricio Pochettino est « désespéré » de devenir le nouveau manager de Manchester United, ont déclaré à talkSPORT des sources proches de l’Argentin.

United a identifié Pochettino comme sa principale cible pour être le successeur à long terme de Solskjaer et est prêt à attendre l’été pour décrocher sa signature.

La femme et les enfants du patron du PSG vivent toujours à Londres, alimentant son envie de revenir en Premier League.