Bruno Fernandes était «triste» de ne pas avoir rejoint Tottenham et se serait bien combiné avec Harry Kane, mais l’échec du transfert s’est avéré être une bénédiction et il a transformé Manchester United

Bruno Fernandes a transformé Manchester United et avec lui qui commence là où il s’est arrêté, il y a l’espoir d’un véritable défi pour le titre de Premier League cette saison.

Son impact a été instantané après son arrivée en janvier 2020 et ses contributions aux buts, qu’il s’agisse de ramener le ballon à la maison ou de lancer une ligne avant talentueuse, sont essentielles pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer.

Fernandes a été un ajout incroyable pour Man United

Vous ne pouvez pas vous empêcher de sentir que Tottenham Hotspur, cependant, se demande ce qui aurait pu être s’ils avaient conclu un accord pour signer Fernandes en 2019.

C’était aussi proche, peut-être beaucoup plus proche que beaucoup ne le pensent, et d’après les preuves que nous avons vues jusqu’à présent, cela aurait pu changer le cours de l’histoire de la Premier League pour les Spurs dans une certaine mesure.

S’ils l’avaient débarqué après leur défaite en finale de la Ligue des champions au lieu de Tanguy Ndombele ou de Giovani Lo Celso, cela aurait peut-être ajouté l’étincelle nécessaire au XI en déclin du manager de l’époque, Mauricio Pochettino.

Fernandes a fait un brillant début de saison avec un triplé dans la raclée de ses rivaux Leeds

Pochettino a été limogé par Tottenham en novembre après avoir échoué à débarquer Fernandes, et a été remplacé par Jose Mourinho

Au lieu de cela, alors que ses nouvelles recrues s’installaient lentement, l’Argentin a été limogé et Jose Mourinho le remplaçait, atténuant le football offensif et augmentant l’attitude défensive.

Au cours de la saison 2018/19, Fernandes a réussi 20 buts en championnat et 13 passes décisives pour le Sporting Lisbonne, il n’était pas étonnant que Pochettino le veuille si mal.

En effet, c’est quelque chose dont le journaliste du Mirror, Darren Lewis, pense que le club regrette énormément.

“Les Spurs peuvent tergiverser”, a-t-il déclaré au talkSPORT Breakfast en septembre de l’année dernière.

“Je pense qu’ils pleureront tous les soirs pour avoir perdu Bruno Fernandes alors qu’ils l’avaient dans la paume de leurs mains et hésitaient sur combien il coûterait.”

Fernandes fournit les buts de Kane ? Cela aurait pu arriver

Ce n’était même pas comme si Fernandes hésitait à déménager dans le nord de Londres, il aurait rejoint les finalistes de la Ligue des champions. Et malgré la défaite contre Liverpool, il a reconnu que les Spurs étaient son option la plus attrayante à l’époque.

« J’étais proche de Tottenham. En été, j’étais plus proche de Tottenham que de Manchester », a-t-il déclaré au podcast officiel de Manchester United.

“Les sportifs pensaient à ce moment-là que la proposition n’était pas assez bonne, ils pensaient qu’ils méritaient plus pour un joueur comme moi. Ils voulaient plus d’argent. Je n’étais pas fou, j’étais triste.

«Je pensais que le rêve de venir en Premier League ne se réalisait pas. À l’époque, le rêve de venir en Premier League, dans un club comme Tottenham était une proposition incroyable.

Ses statistiques au Sporting étaient hors de ce monde et ce n’était qu’une question de temps avant qu’un club de haut niveau ne le signe.

Fernandes pensait qu’il était en route pour les Spurs

Fernandes a ajouté dans une interview avec Record : « Après l’UEFA Nations League, il y avait déjà de nombreux contacts, notamment avec Tottenham. C’est l’équipe qui me voulait le plus et c’est la seule avec qui j’ai accepté de discuter, car il y avait d’autres clubs qui ne m’intéressaient pas ou dont le projet n’était pas à la hauteur de mes attentes.

« Tottenham correspondait à tout ce que j’aurais aimé avoir à ce moment-là. C’est un championnat attrayant. Sachant que Tottenham serait prêt à payer pour moi et à faire tous les efforts possibles pour m’emmener, laisse un joueur impatient de franchir cette étape.

Cela ne s’est pas produit, cependant, et le président du Sporting Lisbonne, Frederico Varandas, a été franc sur les raisons.

“Il était ‘impossible’ de retenir Bruno Fernandes, mais nous l’avons fait”, a-t-il déclaré sur le site officiel du Sporting.

« Nous avons préparé sa vente en mettant un juste prix sur sa valeur, et nous avons eu des offres, mais seulement une offre sérieuse de Tottenham qui était de 45 millions d’euros plus 20 millions d’euros de compléments ; gagner la Premier League et la Ligue des Champions.

“Trouvant ces add-ons difficiles, j’ai décidé de ne pas accepter.”

Le président des Spurs, Daniel Levy, est un négociateur coriace, mais il a peut-être poussé trop fort pour signer Fernandes à bon marché

Fernandes, plutôt que de se sentir découragé, a tout donné pour le Sporting au début de la saison 2019/20.

Huit buts et sept passes décisives en 17 matches étaient une preuve suffisante que ses normes n’avaient pas glissé. C’est un homme fier qui ne décevra personne, et férocement compétitif aussi.

“J’ai toujours tenu parole que c’était au Sporting de décider de partir ou non”, a-t-il déclaré. « Rien n’a changé mon désir d’être ici et de vouloir rester ici. Le sport m’a nourri, m’a beaucoup apporté. C’était une source de grande fierté et d’honneur de continuer à représenter le Sporting.

“Évidemment, le marché des transferts fait bouger n’importe quel joueur, surtout quand on sait quels clubs sont derrière nous ou qui nous veulent, mais j’ai toujours essayé de rester concentré parce que l’image que je veux laisser au Sporting est celle-là. Jusqu’au dernier jour où je serai ici, je ferai toujours de mon mieux et continuerai de faire de mon mieux.

Fernandes a eu un impact immédiat à Old Trafford

Maintenant, il peut regarder derrière cet échec de transfert des Spurs, et avec un recul de 20-20, les choses ont superbement fonctionné à Old Trafford pour le joueur et le club.

“Tout a un but”, a déclaré Fernandes. «Peut-être qu’à ce moment-là, je ne suis pas allé à Tottenham parce que quelque chose de spécial allait arriver.

« Attendre a mieux fonctionné parce que j’ai pu réunir deux rêves – jouer en Premier League et pour Manchester United. »

Il ajouterait dans une autre interview: “Peut-être que Tottenham est revenu en janvier, mais quand j’ai su que Manchester était intéressé, je voulais juste parler à Manchester.

« Manchester était mon équipe de rêve en Angleterre, donc je suis heureux parce que j’ai la chance d’aller dans une équipe que j’ai toujours [dreamed about] vous savez.

“À ce moment-là [in 2019] c’était Tottenham qui était plus proche de moi. Il y avait d’autres équipes de France, une équipe de la ligue espagnole, mais pour moi quand j’ai parlé, la première équipe était Manchester.

Il réalise certainement ses rêves avec United sous Ole Gunnar Solskjaer et il pourrait être le seul homme qui peut empêcher Man City de remporter un autre titre.

Tottenham, quant à lui, a besoin d’un meneur de jeu de son acabit, surtout si Kane s’en va.

