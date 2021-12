Bruno Fernandes inspire Man United à sa célèbre victoire contre Arsenal – Man United News And Transfer News

Bruno Fernandes a réalisé une superbe performance alors que Man United a battu Arsenal 3-2 lors d’un match de Premier League palpitant à Old Trafford ce soir.

Le magnifico portugais était au centre de presque tout ce que United avait à offrir, comme le prouvent les statistiques.

Statman Dave a noté que Fernandes a créé quatre occasions dans le match, ce qui le place en tête de toute la Premier League cette saison en termes de cette statistique.

Bruno Fernandes s’est créé 4 occasions contre Arsenal. Il a maintenant le plus d’occasions créées en Premier League cette saison avec 42. Magnifique. pic.twitter.com/qd3wMOLwSc – Statman Dave (@StatmanDave) 2 décembre 2021

Avec le nouveau manager par intérim Ralf Rangnick depuis la tribune sud, c’était une chance d’impressionner et le joueur de 27 ans a saisi cette chance à deux mains.

Bruno a marqué le premier but de United, ce qui porte son total à 44 en 99 matchs.

Il a également récolté 34 passes décisives au cours de cette période.

C’est un énorme butin pour l’ancien joueur du Sporting Lisbonne, d’autant plus qu’il a été réalisé au cours d’une période mouvementée pour les Diables rouges.

Bruno Fernandes pour Man Utd : 👕 99 apparitions

⚽️ 44 buts

🅰️ 34 passes décisives Devient un centurion MUFC ce soir. pic.twitter.com/12ySFwAfLy – Statman Dave (@StatmanDave) 2 décembre 2021

En fait, en termes de performances de United dans la nuit, le match a été dominé par les lusophones.

Les compatriotes de Fernandes, Cristiano Ronaldo et Diogo Dalot, ont également tous deux effectué des changements sublimes, le premier marquant deux buts et le second fournissant l’une de ses meilleures contributions dans un maillot United aux deux extrémités.

Les Brésiliens Alex Telles et Fred ont également été parmi les meilleurs joueurs de l’équipe contre les Gunners.

Cependant, les célébrations ont été teintées de tristesse car il s’agissait non seulement du dernier match de Michael Carrick en tant que manager par intérim, mais aussi de son dernier match au club. Immédiatement après le match, il a annoncé qu’il quittait le personnel de United.