Bruno Fernandes: la star de Manchester United étourdit Tottenham Hotspur – Man United News And Transfer News

La star de Manchester United, Bruno Fernandes, a joué son rôle dans la victoire 3-0 contre Tottenham Hotspur et mérite plus de crédit pour sa capacité de jeu que la plupart des fans rivaux lui donnent.

Le magicien portugais est souvent considéré comme un buteur ou même simplement comme un tireur de penalty, la plupart choisissant d’ignorer ses capacités réelles sur le ballon.

Bruno Fernandes depuis ses débuts en Premier League [competition rank]: 162 chances créées [🥇]

130 occasions de jeu ouvert créées [🥇]

22 passes décisives [🥇]

19 passes décisives en jeu ouvert [🥇] Venu du Sporting comme Cristiano… pic.twitter.com/28ON9UJDvc – Statman Dave (@StatmanDave) 30 octobre 2021

La plupart des occasions créées en Premier League cette saison : 37 — Bruno Fernandes

26 — Alexander-Arnold & Grealish Le meilleur meneur de jeu de la ligue. pic.twitter.com/Fc6lsv5lwV – Statman Dave (@StatmanDave) 30 octobre 2021

Les statistiques ci-dessus montrent qu’il est bien meilleur pour faire du jeu que beaucoup ne l’admettent et témoignent de sa complétude en tant que numéro 10.

La variété du type d’occasions qu’il crée est également louable et montre pourquoi il est un tel talisman pour Manchester United depuis son arrivée.

Ole Gunnar Solskjaer a construit son équipe autour de Bruno et les statistiques ci-dessus prouvent pourquoi c’était une décision valable à prendre.

Avec United ayant maintenant une abondance de talents offensifs parmi lesquels choisir, certains peuvent se demander si c’est toujours la bonne décision.

Néanmoins, Bruno mérite plus de reconnaissance et de respect de la part des fans neutres et rivaux, car il a facilement prouvé qu’il était une force avec laquelle il fallait compter.

La Premier League regorge également de certains des meilleurs talents créatifs du monde, donc pour l’ancien joueur du Sporting Lisbon, de continuer à mettre les chiffres qu’il a et dans une équipe sous-performante, cela cimente à nouveau son statut de l’un des meilleurs à son poste.

Certains fans ont demandé à Bruno de jouer plus profondément afin de l’impliquer davantage dans le jeu et c’est certainement une décision à considérer.

D’autres ont fait valoir que cela réduirait son impact, en particulier dans le sens des buts, et Solskjaer a donc un gros appel à faire.