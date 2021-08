Bruno Fernandes: les fans de Manchester United impressionnés par un coup franc brillant – Man United News And Transfer News

La star de Manchester United, Bruno Fernandes, a laissé les fans impressionnés par sa magie après un brillant coup franc contre Everton lors du dernier match amical de pré-saison du club.

Le milieu de terrain portugais est un favori des fans depuis son arrivée en janvier 2020, avant le verrouillage causé par la crise sanitaire mondiale.

L’impact rapide de Bruno et ses performances talismaniques ont permis aux supporters de United de l’aimer presque immédiatement.

L’ancien joueur du Sporting Lisbon n’a pas non plus connu de baisse de forme et sa régularité ne l’a donc que plus apprécié des fans.

La capacité de Bruno à tirer des coups francs est bien connue à présent et ceux d’Old Trafford ont scandé son nom avant qu’il ne frappe le fond des filets.

Bruno Fernandes célèbre avoir marqué un brillant FK devant 55 000 personnes et sans surprise, les fans rivaux ne peuvent pas le supporter. J’aime ce gars de plus en plus tous les jours. – Ryan. 🔰 (@Vintage_Utd) 7 août 2021

Bruno Fernandes pourrait facilement être le 3e MEILLEUR tireur de coup franc au monde, derrière Messi et Ronaldo. – ‘ (@TheShowtimeReds) 7 août 2021

Bruno Fernandes a marqué un coup franc scandaleux et a célébré sa marque de fabrique devant 55 000 personnes.

La nature guérit. pic.twitter.com/zBOErjpRws – Alexei (@MUFC_redarmy99) 7 août 2021

Bruno Fernandes a normalisé ce niveau de cohérence – honnêtement, je n’ai plus de mots pour le décrire, Magnifico. – ManUnitedMedia (@ManUnitedMedia) 7 août 2021

Bruno Fernandes, c’est mon milieu de terrain. – Ryan. 🔰 (@Vintage_Utd) 7 août 2021

BRUNO FERNANDES AVEC UNE PÉNALITÉ DE 20 YARDS NOUS SOMMES VRAIMENT BACKKK – Trey (@UTDTrey) 7 août 2021

The Peoples Person a couvert pour la dernière fois l’actualité de Bruno alors qu’il était occupé à faire l’éloge des jeunes stars de la pré-saison des Red Devils dans James Garner et Anthony Elanga.

Les fans espèrent que le milieu de terrain offensif tenace continuera là où il a choisi la saison dernière et mènera l’équipe aux trophées.

Les achats fantastiques d’Ole Gunnar Solskjaer cet été à Jadon Sancho et Raphael Varane ont suscité des attentes croissantes concernant de l’argenterie.

Le légendaire Norvégien l’a également laissé entendre et il aura besoin de son homme clé en forme et de le renvoyer si l’équipe veut atteindre ses objectifs.