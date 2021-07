Bruno Fernandes lève le pouce alors que Man Utd fait un transfert “authentique” pour signer la star des Wolves

Manchester United a un intérêt « réel » à signer Ruben Neves des Wolves cet été, dans le cadre d’un accord que Bruno Fernandes approuve fortement, a-t-on affirmé.

United a déjà un accord aussi bon que fait pour Jadon Sancho, tandis que Raphael Varane devrait combler son besoin d’un nouveau défenseur. Ils travaillent également sur la signature de Kieran Trippier, bien que cet accord semble maintenant en doute selon la dernière.

Cependant, Ole Gunnar Solskjaer souhaite également ajouter plus de qualité à son milieu de terrain. Ce besoin est rendu d’autant plus urgent au milieu des affirmations selon lesquelles Mino Raiola cherche à organiser un déménagement pour Paul Pogba cet été.

Si United décharge Pogba, un certain nombre de noms ont été liés. Le remplacement le plus évident est peut-être L’adolescent rennais Eduardo Camavinga, vu son côté look prêt à vendre.

Cependant, Dean Jones d’Eurosport – s’exprimant sur le podcast Football Terrace – affirme que United veut réellement signer Neves. Et Jones déclare que leur intérêt pour la star portugaise est “authentique”.

Il affirme également que la décision de Neves a déjà été approuvée par son compatriote Fernandes.

“Cette position finale sera au milieu de terrain”, a-t-il déclaré.

« C’est juste une affaire de Ruben Neves ? Est-ce un milieu de terrain défensif ? Tout dépendra et cela nous donnerait vraiment un aperçu de la mentalité de Solskjaer pour la saison et du type de football que nous pouvons attendre de lui.

«Est-ce qu’il s’en tient à McTominay et Fred? Ou va-t-il être plus ouvert que cela, avec un joueur de balle comme Neves qui peut entrer.

« On me dit que la poursuite de Neves est authentique. Et tandis qu’Arsenal est le plus actif pour essayer de faire passer cela, United est toujours dans la conversation.

“Bruno Fernandes est évidemment très désireux de voir Neves rejoindre et le club en est conscient.”

Des personnalités comme Saul Niguez et Jack Grealish ont également été mentionnées comme des signatures potentielles en cas de départ de Pogba.

La signature de Sancho doit être confirmée

United, quant à lui, devrait obtenir la première de ces nouvelles recrues sous la forme de Sancho d’un jour à l’autre.

United a déjà conclu un accord avec le Borussia Dortmund pour un accord de 73 millions de livres sterling.

Et Solskjaer confirmé dimanche c’était juste une question de remplir les papiers sur le transfert de blockbuster.

« D’après ce que je comprends seulement de la paperasse, des petits petits détails. J’espère que nous pourrons annoncer quelque chose.

« Faisons toute la paperasse et faisons-lui passer la ligne. Ensuite, je peux dire ce que je ressens vraiment pour le joueur.

