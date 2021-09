Bruno Fernandes: Manchester United fait pression pour prolonger le contrat du milieu de terrain portugais – Man United News And Transfer News

13/09/2021 à 21h00 CEST . La Ligue des Champions revenir à Villarréal dix ans plus tard avec un match d’égalité maximale entre l’équipe locale, actuelle championne de la Ligue Europa, et le puissant Atalante de Bergame, qui affronte la compétition pour la troisième année consécutive. Les deux équipes partagent un profil similaire, puisqu’elles sont basées […] More