Bruno Fernandes manque le penalty pour Manchester United avec Cristiano Ronaldo « affamé de service » alors que les Red Devils frustrants perdent contre Aston Villa avec Luke Shaw et Harry Maguire blessés

Bruno Fernandes a raté un penalty pour Manchester United lors d’une défaite 1-0 à domicile contre Aston Villa samedi midi.

Un Cristiano Ronaldo frustré était ” affamé de service ” alors que United disputait un deuxième match consécutif sans marquer et Villa remportait sa première victoire à Old Trafford en 12 ans.

Fernandes avait l’air dévasté par sa miss

Hause a marqué le vainqueur lors de sa première apparition en Premier League de la saison

Le match semblait sur le point de se terminer sans but jusqu’à ce que Kortney Hause donne une tête au poteau proche au-delà de David De Gea pour donner à Villa une avance de choc avec deux minutes à jouer.

Le drame ne s’est cependant pas arrêté là, car Hause est presque passé de héros à méchant lorsqu’il a manipulé la surface dans les arrêts de jeu pour concéder un penalty.

Fernandes est intervenu plutôt que son compatriote Ronaldo, qui a eu un après-midi frustrant, mais a tiré le ballon bien au-dessus de la barre, condamnant les espoirs du titre United à une défaite dommageable à domicile.

Pendant tout le match, United n’a pas pu créer d’opportunités pour le retour de l’as Ronaldo, tandis que le manager Ole Gunnar Solskjaer a également reçu deux coups énormes avec Luke Shaw et Harry Maguire tous deux blessés.

Tous les yeux étaient rivés sur Ronaldo à Old Trafford mais il n’a pas pu figurer sur la feuille de match

Fernandes avait cherché à la fois à créer et à marquer lors des premières étapes, tirant un tir par-dessus après avoir lancé un mouvement de balayage avec une superbe passe à Shaw.

Man United a une menace de duel sur des coups francs cette saison, mais un effort après cinq minutes, qui a renversé Fernandes et Ronaldo, a été percuté directement dans le mur par le premier. Déception.

Mason Greenwood a commencé le match devant Jadon Sancho sur le flanc droit mais, après avoir été libéré par Scott McTominay, il n’a pas réussi à utiliser un Paul Pogba bien placé alors qu’ils avançaient à Villa avec un compteur.

La première occasion de match de Ronaldo est survenue à la 11e minute, mais, avec un doigt sur la gâchette qui démange, il a éraflé un tir à longue distance bien large.

Greenwood a eu beaucoup d’opportunités mais n’a pas pu les faire compter

Villa a eu du mal à entrer dans le match, mais leur première chance aurait dû se traduire par un but.

Matty Cash, en forme, a bondi sur le flanc droit et son ballon devant le but a trouvé Matt Targett au poteau arrière, mais il a tiré de manière angoissante au-dessus de la barre sous pression.

Telle est la menace de United, les Villans ont été presque immédiatement contrés mais l’effort apprivoisé de Greenwood à l’intérieur de la surface a été englouti par Emi Martinez.

Fernandes n’était pas très heureux, cependant.

« C’est une frappe apprivoisée mais Bruno Fernandes agite les bras. C’est une simple décontraction pour lui. Il peut prendre une touche s’il le veut. Vous pouvez sentir la frustration », a déclaré le co-commentateur Micky Gray.

Targett a raté une occasion glorieuse

Et c’était aussi un thème, surtout quand Maguire a mis David de Gea dans toutes sortes de problèmes avec un backpass.

L’Espagnol a frappé Ollie Watkins avec sa tentative de dégagement mais a sauvé le tir résultant de l’attaquant.

Et le co-commentateur de talkSPORT, et ancien as de la Premier League, Gray, a estimé que le laisser-aller aurait agacé à la fois Solskjaer et De Gea.

“Je pense [Solskajer would] ont été frustrés par la façon dont ils ont donné le ballon, certainement dans leur propre moitié de terrain. [Aaron] Wan-Bissaka à quelques reprises, Fred, et ce backpass de Harry Maguire.

«Nous venons d’en voir une rediffusion, si vous êtes un gardien de but, vous voulez une belle petite balle devant vous, jouée sur votre chemin afin que vous puissiez simplement dégager vos lignes. Il rebondissait, ce n’était pas dans la zone qu’il aurait voulue et on sentait la frustration du gardien de but.

“Il disait. ‘qu’est-ce que tu fais en me donnant une balle comme ça?’

Shaw est parti avec une blessure dans la période d’ouverture

Villa visait à profiter de la situation difficile de United et ils ont failli le faire, mais la tête du poteau arrière d’Ezri Konsa d’un corner a survolé la barre transversale.

Lorsque United a tourné la vis, les hommes de Smith ont répondu avec une défense consciencieuse et acharnée avec des blocs, des tacles, des têtes et des arrêts refusant les Red Devils.

Et avant la mi-temps, Maguire et Pogba n’ont pas réussi à convertir les têtes, permettant à Villa d’atteindre la pause à 0-0.

En deuxième mi-temps, les rôles ont totalement tourné et avec John McGinn tirant les ficelles au milieu du parc, avec un pressing intelligent, ils ont donné aux Red Devils un temps torride.

McGinn était l’homme du match du co-commentateur Micky Gray

Pour toute la menace, cependant, ils ne pouvaient pas faire payer les hôtes.

United, puis a perdu Maguire alors qu’il tentait de jouer à travers ce qui semblait être un problème de mollet.

Le fait que leur capitaine jouait blessé semblait gêner les Diables rouges et dès qu’il était parti, ils étaient de retour sur le devant de la scène.

GETTY

Maguire boitait aussi

Pogba, Fernandes et Greenwood ont tous échoué avec des chances, mais c’était certainement une amélioration.

Ronaldo, cependant, comme l’a souligné le co-commentateur Gray, était complètement “affamé de service”.

Et leur incapacité à le nourrir a permis à Villa de remporter la victoire alors que Hause hochait la tête dans le coin de Douglas Luiz à deux minutes de la fin – mais pas avant un énorme morceau de drame de pénalité.

