Bruno Fernandes marque un coup franc époustouflant alors que Manchester United blitz Everton avec trois buts en une mi-temps devant la foule ravie d’Old Trafford

Manchester United a fait beaucoup d’affaires pour s’assurer qu’il ne comptera pas autant sur Bruno Fernandes cette saison.

Mais la star portugaise a bien l’intention de rester le talisman des Diables rouges, si son coup franc contre Everton est quelque chose à faire.

.

Fernandes a repris là où il s’était arrêté la saison dernière

À partir d’un solide onze de pré-saison, le milieu de terrain a canalisé son intérieur David Beckham et a envoyé un effort fabuleux dans le coin supérieur.

C’était le troisième but de la première mi-temps alors que United faisait preuve de musculation, avec Mason Greenwood et Harry Maguire également sur la feuille de match pour le plus grand plaisir de 55 000 fans à Old Trafford.

Fernandes a connu une campagne difficile pour l’Euro 2020, perdant sa place dans l’équipe portugaise, mais sa carrière à United n’a été que feu.

Avec 18 buts et 12 passes décisives en Premier League la saison dernière, Fernandes n’a pas grand-chose à craindre après que Jadon Sancho a rejoint la redoutable attaque de United.

Il espère que Sancho pourra alléger la charge de créativité cette saison, tandis que Raphael Varane pourra aider à garder les buts à l’autre bout une fois son déménagement finalisé.

