Bruno Fernandes: Paul Pogba peut faire encore plus pour Manchester United – Man United News And Transfer News

La star de Manchester United, Bruno Fernandes, a mis au défi son coéquipier Paul Pogba de continuer à produire le type de performance qu’il a montré contre Leeds United.

Le sensationnel Français a récolté quatre passes décisives lors du premier match de la saison pour son équipe alors qu’il faisait clairement une déclaration.

United a battu ses féroces rivaux 5-1 et Pogba a donc été absolument crucial dans la victoire massive.

L’ancien joueur de la Juventus a joué à l’arrière gauche dans un groupe de quatre avant composé également de Bruno, Daniel James et Mason Greenwood.

Les fans salivaient devant le magicien portugais et Pogba et à la perspective de les voir former un brillant partenariat au cours de la saison.

Selon le site officiel du club, Bruno a déclaré : « Incroyable. Il se débrouille très bien et c’est un si grand joueur. Tout le monde le sait et j’espère qu’il pourra continuer à s’améliorer, car je pense qu’il peut encore faire beaucoup plus.

« Je suis presque sûr que Paul pourrait faire cinq ou six [assists] en un seul jeu ! Paul est un joueur de qualité ; nous lui faisons tous confiance, nous connaissons tous ses qualités. Le but est de faire ces performances et d’aider l’équipe à faire mieux et je suis presque sûr que Paul est là pour le faire.

La paire de classe mondiale s’est clairement amusée sur le terrain et elle devra reproduire ce type de performance de manière cohérente si Manchester United veut réussir.

Les belles performances de Pogba de l’aile gauche ont laissé de nombreux fans se demander s’il devrait jamais jouer à nouveau au milieu de terrain.

Il est probable qu’Ole Gunnar Solskjaer utilisera pleinement sa polyvalence dans ce qui sera sans aucun doute une saison difficile.