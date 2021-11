Bruno Fernandes pourrait avoir un rôle totalement différent sous Ralf Rangnick – Man United News And Transfer News

La nomination de Ralf Rangnick pourrait être la clé pour améliorer la forme de Bruno Fernandes après une période décevante ces derniers mois.

Le magnifico portugais a été l’une des étoiles brillantes de ces dernières années, mais aussi le joueur sur lequel l’équipe a le plus tendance à s’appuyer.

Cependant, sa production a été inférieure à la moyenne ces derniers mois et l’équipe en tant qu’unité a souffert de son manque d’implications dans les buts.

Les résultats en championnat ont été catastrophiques, ce qui a finalement conduit au limogeage du manager, Ole Gunnar Solskjaer.

Man United s’est récemment rendu à Stamford Bridge pour affronter Chelsea en tête de la ligue et a pu revenir avec un point.

Le meneur de jeu s’est vu confier le rôle d’un faux neuf mais n’a pas semblé bien répondre au défi.

Cependant, Fernandes est actuellement en tête du classement des passes décisives en Ligue des champions.

Un article de The Independent, met en évidence la baisse de forme du joueur de 28 ans, mais mentionne également comment les choses pourraient changer complètement maintenant que Ralf Rangnick a été confirmé en tant que manager par intérim.

Le journaliste Miguel Delaney souligne que Fernandes aura un rôle entièrement différent et pourrait être placé dans une position plus profonde, ce qui, selon certains fans, est celui où il est le plus performant.

Lors des matchs dirigés par l’ancien manager Ole Gunnar Solskjaer, Bruno a été utilisé comme meneur de jeu en itinérance, mais cela devrait changer à mesure qu’un nouveau système sera introduit dans les mois à venir.

De nombreux fans pensent que Rangnick viendra à United et utilisera une formation de pressing telle que la configuration standard 4-2-2-2 qu’il utilise couramment ou un 4-3-3.

L’international portugais s’est fait un nom au Sporting Lisbonne en tant que numéro huit – le numéro qu’il a tatoué sur le bras – et est donc bien capable de jouer dans un milieu de terrain trois.

Cela pourrait être considéré comme un tournant dans la forme du joueur et nous pourrions voir un tout nouveau Fernandes sous la direction du nouveau manager.

Il est clair que la forme exceptionnelle du milieu de terrain portugais était insoutenable, mais malheureusement, la baisse de ces normes élevées s’est propagée à la forme de l’ensemble de l’équipe.

Sous la direction du nouveau manager allemand, il aura un rôle « fixe » au milieu de terrain et n’aura probablement pas la licence pour se déplacer librement.

Les fans espèrent que le rôle plus profond et le changement dans le personnel d’entraîneurs pourront raviver sa meilleure forme pour le club.