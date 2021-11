Bruno Fernandes pourrait rester sur le banc alors que Man United se dirige vers Chelsea – Man United News And Transfer News

Le deuxième et probablement le dernier match de Michael Carrick en tant que manager de Manchester United verra son équipe se rendre à Stamford Bridge pour un match difficile en Premier League contre le leader de la ligue Chelsea.

Carrick tient le fort en attendant l’arrivée de l’entraîneur par intérim Ralf Rangnick et sera définitivement privé du capitaine Harry Maguire, qui est suspendu, de son compatriote Raphael Varane, de Paul Pogba et de Mason Greenwood, qui a Covid.

Des doutes subsistent sur Edinson Cavani, qui souffre d’un problème de tendon, Luke Shaw, qui a eu une commotion cérébrale et Fred, qui subira un test de condition physique tardif après s’être tordu une cheville contre Villarreal mardi.

En supposant que Shaw n’y arrive pas, ou peut-être même s’il le fait, Alex Telles pourrait garder sa place à l’arrière gauche aux côtés de Victor Lindelof et Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly remplaçant Maguire.

La belle forme de David de Gea le verra continuer dans le but.

L’absence de Greenwood et la belle performance de Jadon Sancho mardi devraient permettre à ce dernier de conserver sa place sur l’aile droite.

Carrick a fait confiance à Anthony Martial pour ce match, mais le Français était déçu et pourrait donc revenir sur le banc pour celui-ci. Marcus Rashford est le remplaçant naturel et pourrait jouer le même rôle d’échange avec Cristiano Ronaldo à gauche et au centre de la ligne avant.

Cela laisse trois rôles centraux au milieu du parc. Bruno Fernandes a transformé le jeu en entrant en tant que remplaçant mardi, mais il peut être considéré comme un joueur de luxe par Carrick. Le Portugais est presque assuré de créer des occasions de but mais perd également beaucoup de possession. Donc, compte tenu de la dureté de l’opposition, il devra peut-être se contenter d’une place sur le banc, Donny van de Been, plus ordonné et légèrement plus défensif, conservant sa place de titulaire.

Si Fred ne se remet pas de sa cheville tordue, Nemanja Matic pourrait venir aux côtés de Scott McTominay, le Néerlandais devant eux dans un 4-3-3 compact.

Une autre option pourrait être de reposer Ronaldo et d’amener Fernandes dans un faux rôle 9 ou juste de se cacher derrière deux de Rashford, Martial et Sancho dans une formation 4-3-1-2.

Avec tout cela en tête, voici notre XI prédit pour le match de demain.