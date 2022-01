Bruno Fernandes: Son impact et son influence au cours d’une année tumultueuse – Man United News And Transfer News

Bruno Fernandes a connu une année tumultueuse à Manchester United.

En janvier 2021, United était en tête du championnat, Fernandes était candidat au Ballon d’Or et la vie était plutôt belle pour l’international portugais.

Il était considéré comme l’un des meilleurs, sinon le meilleur joueur de la Premier League avec un éventail de buts et de passes décisives pour les Reds.

Cependant, il a terminé l’année, absent de la victoire 3-1 de United sur Burnley lors du dernier match de l’année civile, après avoir été réservé pour avoir pleurniché lors de leur pathétique match nul 1-1 contre Newcastle.

Comme le souligne Barney Ronay de The Guardian, il reste l’atout offensif le plus efficace de United, mais les fans l’ont fortement critiqué ces dernières semaines.

Fernandes a été un joueur complètement différent cette saison de celui que nous avons vu lors de la dernière saison, mais c’est peut-être parce qu’il doit l’être et que les changements dramatiques dans son rôle l’ont potentiellement causé beaucoup de frustration.

C’est d’abord l’arrivée de Cristiano Ronaldo. En été, avant que Ronaldo ne rejoigne United, il était clair que pour le Portugal, lors de l’Euro, l’effet de Fernandes était ralenti par rapport à la façon dont il jouait pour les Reds.

Solskjaer avait construit la menace offensive autour de Fernandes, il était impliqué dans chaque attaque, une figure centrale mais maintenant l’équipe et la tactique sont construites autour de son coéquipier international.

L’arrivée de Ralf Rangnick et de sa formation préférée en 4-2-2-2 a obligé Fernandes à adapter davantage son rôle.

Il avait toujours eu une motivation et une ambition qui l’avaient fait « pleurnicher » comme les gens le disaient, mais cela avait toujours été considéré comme un atout auparavant.

« Voici un homme qui n’acceptera pas la médiocrité, qui travaille comme un démon et exige le meilleur. » dit Ronay.

Il a rallié l’équipe, n’a jamais été satisfait, a toujours exigé plus et c’était ce genre d’attitude que les fans pensaient qu’il ferait passer l’équipe au niveau supérieur et pendant un certain temps, alors qu’ils étaient en tête de la ligue, il semblait vraiment que cela avait travaillé.

Avec le tarissement des buts et la mauvaise forme de l’équipe, des experts comme Gary Neville ont commencé à voir son attitude différemment.

Ronay pense qu’il faut un méchant pantomime dans ce qui n’est en fait qu’une émission de télévision et Bruno est une cible facile.

« Son « langage corporel » (vraiment ? C’est une chose maintenant ?) Il ressemble à un touchant kangourou de bande dessinée, perdu dans la grande ville qui veut juste un ami », rage Ronay.

Cependant, malgré tout cela, il reste une figure clé du retour de United. Son courage et sa détermination à faire mieux en équipe et dans son propre jeu l’amènent à rentrer chez lui et à revoir les matchs, en notant où il y a place à amélioration.

« La meilleure signature depuis que Ferguson a quitté le club. » Ronay proclame et à juste titre, « Ces moments de Peak Bruno ont été parmi les rares moments de clarté, les United les plus proches se sont tournés vers une entité plus évoluée. »

Son expérience, associée à sa concentration, lui permettra sûrement de traverser cette période délicate avec les Reds et son attitude, quoi qu’en disent les fans et les experts, sera sûrement admirée par son entraîneur et inspirera les jeunes joueurs de l’équipe.