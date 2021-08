Bruno Fernandes, un acteur dominant dans la pression

in

18/08/2021 à 09:25 CEST

L’attaquant de Manchester United Bruno Fernandes a entamé la saison 2021/22 à un niveau stratosphérique : un tour de chapeau contre Leeds United par Marcelo Bielsa pour hisser l’équipe au sommet du classement de la Premier League. Étant le deuxième joueur ayant disputé le plus de matchs (72) la saison dernière, le diable rouge est l’un des joueurs les plus importants pour Ole Gunnar Solskjaer.

Le Portugais, qui a également disputé le Championnat d’Europe avec le Portugal en juillet dernier, est essentiel dans la pression : la saison dernière, il a été le joueur qui a le plus souvent fait pression sur ses rivaux (1886) en Premier League.. Fait intéressant, c’est aussi celui qui a reçu le plus de pression avec un total de 1 714 au total. L’entraîneur norvégien a trouvé sa pierre angulaire et le profil qui donne du sens à sa proposition.

L’ancien joueur du Sporting est aussi le joueur qui a le plus participé aux buts de son équipe avec un total de 46 (27 buts et 19 passes décisives), le plus depuis ses débuts en Premier League en février 2020.. Les trois buts marqués contre Leeds lors de la première journée leur donnent un statut à part entière depuis le début de la saison.

Consolider parmi les meilleurs de la Premier League

Bruno Fernandes entame la saison 2021/22 avec une importance capitale. Depuis son arrivée début 2020, le Portugais a définitivement explosé et affronte le parcours complètement installé dans la ville, dans l’équipe et dans le club. En 81 matchs officiels, l’attaquant il a marqué 43 buts et distribué 25 passes décisives.

Le Portugais semble avoir trouvé un partenaire idéal pour ce qui devrait être l’assaut contre l’hégémonie de Manchester City par Pep Guardiola : Paul Pogba. Le Français a assisté jusqu’à deux fois aux débuts et a montré des symptômes de ce que la saison a vu. Les deux sont deux pièces importantes pour l’entraîneur scandinave et une partie du succès de l’équipe en dépendra..