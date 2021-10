Bruno Fernandes un doute, Jadon Sancho absent, Cristiano Ronaldo, Paul Pogba et Marcus Rashford commencent

Manchester United affrontera Liverpool en Premier League à Old Trafford ce week-end et ils pourraient être sans Bruno Fernandes.

Les Diables rouges ont retrouvé un peu de confiance en milieu de semaine, rebondissant après deux buts de retard, pour s’imposer 3-2 contre l’Atalanta en Ligue des champions.

Ronaldo est en grande forme depuis son retour à United, mais Greenwood a été fantastique

Le milieu de terrain portugais Fernandes a joué dans la victoire de mercredi soir contre l’équipe de Serie A et a été impliqué dans des défis difficiles.

Il a joué un rôle central dans le retour de United, aidant dans deux des buts de United et remportant une performance d’homme du match.

Et après que le joueur de 27 ans ait été aperçu en train de « boiter fortement » lors de leur séance d’échauffement jeudi, Solskjaer a confirmé qu’il avait un doute sur leur affrontement clé contre les Merseysiders.

« Nous avons quelques coups et contusions », a déclaré Solskjaer. «Mais c’est toujours vendredi, le match est dimanche, et nous allons donner du temps à tout le monde. Aujourd’hui (à l’entraînement), nous n’avions pas tout le monde, mais voyons dimanche.

.

Fernandes a fourni des passes décisives à Marcus Rashford et Harry Maguire avant que Cristiano Ronaldo ne se dirige vers le vainqueur

« J’espère pouvoir choisir parmi une équipe en pleine forme. Il se peut que je sois sans deux ou trois.

L’ancien as du Sporting Lisbon a joué un rôle déterminant depuis son arrivée à Old Trafford en janvier 2020 et a inscrit 44 buts en 92 apparitions.

Il a ajouté une dimension différente au milieu de terrain de United, avec son record de buts prolifique, sa capacité à prendre des risques et à exécuter des passes décisives.

L’équipe de Solksjaer occupe actuellement la sixième position et n’a remporté aucune victoire lors de ses trois derniers matches de championnat.

Et si Fernandes est absent, ce sera un coup dur pour leurs chances d’obtenir un résultat contre Liverpool.

GETTY

Solksjaer est au club depuis décembre 2018, en remplacement de Jose Mourinho.

Les Red Devils n’ont pas battu leurs rivaux en championnat depuis février 2018, lorsque le doublé de Rashford en première mi-temps a assuré une victoire 2-1 sur les Merseysiders.

Fernandes, 27 ans, a également marqué le coup franc gagnant lors de la victoire au quatrième tour de la FA Cup la saison dernière contre Liverpool, et une performance similaire sera recherchée s’il est disponible.

Nouvelles de l’équipe de Manchester United

Fernandes est dubitatif suite à son coup et sera évalué dans les prochains jours.

Le défenseur de United Raphael Varane est mis à l’écart avec un problème de blessure à l’aine tandis que son compatriote, Anthony Martial, a repris l’entraînement et fait pression pour retrouver sa place dans l’équipe de la journée.

L’ailier ivoirien Amad Diallo se remet en forme en jouant pour les moins de 23 ans mais ne sera pas encore prêt pour l’équipe première.

Pendant ce temps, Rashford se remet d’une jambe morte, mais Solskjaer espère qu’il sera en forme pour l’énorme affrontement.

À quoi devrait ressembler Manchester United contre Liverpool…

Cette équipe peut-elle battre Liverpool ?

